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НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження
09:49 21.06.2023 |
Національний банк пом'якшив частину валютних обмежень з метою розвитку бізнесу, пожвавлення економічної діяльності та залучення ресурсів для відбудови й відновлення економіки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними преc-служби, з 21 червня 2023 року НБУ дав можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня на рахунки позичальників в українських банках.
Українські підприємства матимуть змогу здійснювати відповідні операції за одночасного дотримання низки умов:
* переказ коштів за кордон з метою виплати процентів (з урахуванням комісій, зборів та інших платежів з обслуговування зовнішніх кредитів чи позик) здійснюється з дотриманням максимальної процентної ставки у розмірі 12% річних;
* переказ коштів на виконання зобов'язань за кредитом чи позикою, які отримуються на строк не більше трьох років, здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик);
* якщо строки отримання кредиту чи позики є довшими за три роки, то переказ коштів для повернення такого кредиту чи позики упродовж перших трьох років також здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик). Водночас позичальник може купувати іноземну валюту для виплати процентів, комісій, зборів та штрафів, а починаючи з четвертого року - і для повернення кредиту чи позики;
* переказ коштів для дострокового повернення коштів за кредитами та позиками не дозволяється.
Валютні обмеження
З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств.
У травні НБУ затвердив нову Стратегію фінансового сектору. Стратегічні завдання НБУ поділені на два фокуси: спротив російській агресії та відновлення країни.
Першою ціллю "фокусу спротиву" є "стійка гривня". Вона передбачає "утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара" на рівні менше 5%.
Ця ціль також передбачає, "затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу".
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