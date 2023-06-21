Азіатські акції падають перед свідченнями Пауелла. Зниження ставки в Китаї не вражає

Більшість азіатських акцій знизилися в середу, оскільки виявилася обережність напередодні заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, тоді як інвестори також очікували на додаткові заходи стимулювання в Китаї після невтішного зниження ставки.

Пауелл має виступити перед Конгресом пізніше, потенційно пропонуючи більше сигналів про долю процентних ставок у США після кількох неоднозначних сигналів із засідання ФРС минулого тижня.

Несподіване зростання активності на ринку житла в США також посилило деякі очікування того, що ФРС матиме достатньо місця (headroom), щоб зберегти яструбину позицію.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% та 0,4% відповідно, оскільки зниження базової процентної ставки за кредитами (LPR) не справило враження на ринки.

У вівторок Народний банк Китаю скоротив річну та п'ятирічну LPR на 10 базисних пунктів, розчарувавши деяких трейдерів, які сподіваються на більше зниження п'ятирічної ставки, яка визначає ціни на іпотечні кредити.

Але аналітики очікують, що Пекін вживе додаткових заходів стимулювання в найближчі місяці, щоб допомогти підтримати відновлення економіки, що сповільнюється. Проте китайські ринки мало підтримали цю ідею, неухильно знижуючись напередодні ринкових свят у четвер та п'ятницю.

Гонконзький індекс Hang Seng показав найгірші результати в Азії за день, знизившись на 2% до двотижневого мінімуму, оскільки акції технологічних компаній найбільше впали на побоюваннях зростання відсоткових ставок у США.

Акції Alibaba Group впали більш ніж на 3% навіть після того, як фірма призначила нового генерального директора, оскільки вона рухається до виділення та лістингу своїх найбільших секторів.

Інші високотехнологічні біржі також впали: південнокорейський KOSPI впав на 0,6%, а зважений тайванський індекс втратив 0,2%.

Побоювання щодо Китаю перекинулися на австралійські ринки: ASX 200 впав на 0,3%.

Японський індекс Nikkei 225 додав 0,3%, а ширший TOPIX зріс на 0,4%. Обидва індекси торгуються близько до своїх найвищих рівнів за 33 роки, чому значною мірою сприяла перспектива м'якої грошово-кредитної політики у країні.

Протокол квітневих зборів Банку Японії показав, що дев'ять із 10 членів правління не збиралися змінювати його ультрам'яку політику в найближчій перспективі.

Голубиний тон Банку Японії був одним із головних факторів зростання японських акцій цього року, оскільки грошово-кредитні умови в усьому світі ще більше посилилися. Економіка Японії також залишалася досить стійкою, незважаючи на посилення світових зустрічних вітрів.