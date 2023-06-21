Долар знаходить підтримку в даних по житловому будівництву

Долар США був стійким на азіатських торгах у середу після несподівано сильних даних щодо ринку житла в США, тоді як юань і австралійський долар зазнали втрат, і увага переключилася на сьогоднішній виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом.

Будівництво житла для однієї родини зросло у травні на 21,7%, хоча очікувалося, що воно залишиться більш-менш незмінним. Трейдери дещо знецінили це, оскільки стрибок не був викликаний стрибком кількості дозволів, але це все ж таки дало поштовх долару перед свідченнями Пауелла.

Долар трохи зміцнився на рівні 1,0916 долара за євро напередодні та стабілізувався на початку азіатської сесії. Єна також була твердою на рівні 140,50 за долар перед виступом керуючого Банку Японії Казуо Уеда у середу.

Австралієць і юань були найбільшими лузерами у вівторок і не були налаштовані на відскок рано-вранці в середу. Китай знизив ставки менше, ніж очікувалося, і хоча його відновлення після COVID зупинилося, очікувані серйозні стимули ще не надійшли.

Юань за ніч впав приблизно на 0,3%, а на офшорних торгах рано-вранці в середу валюта була зафіксована на рівні 7,1826 за долар, що близько семимісячного мінімуму.

Оскільки прем'єр-міністр Китаю Лі Цян перебуває за кордоном у Європі, трейдери вважають швидке оголошення про подальші стимули малоймовірним.

Австралієць зазнав подальшої поразки завдяки менш яструбиним, ніж очікувалося, протоколу центрального банку у вівторок після підвищення процентної ставки цього місяця. За ніч він упав на 0,9% і востаннє купив $0,6790.

"Шлях найменшого опору - це подальше зниження", - сказав стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.

"Австралійський долар може впасти нижче 0,6700 на цьому тижні, особливо якщо Пауелл буде агресивним", - сказав він. Пауелл має почати свої свідчення о 14:00 за Грінвічем.

Новозеландський долар впав нижче своєї 50-денної ковзної середньої, а потім стабілізувався трохи вище 200-денної ковзної середньої на рівні 0,6168 долара.

Він перебуває під тиском після того, як центральний банк повідомив, що він припинив підвищення, тоді як дані показали, що економіка перебуває в рецесії.

"Звідси ми бачимо подальшу стагнацію у зростанні", - сказала Мінеке Перніскі, валютний трейдер Kiwibank у Веллінгтоні.

"Ми вважаємо, що ківі попрямує до рівня 0,57 долара до кінця року, але це не буде прямою лінією", - сказала вона. «Спочатку нам потрібно буде подолати рівень 0,59 долара. Це може бути лише за кілька тижнів».

Фунт відновив частину свого нічного падіння до рівня 1,2760 доларів. Британські дані щодо інфляції мають бути опубліковані сьогодні, і економісти сподіваються на ознаки її ослаблення.

Дані, ймовірно, матимуть вирішальне значення для Банку Англії, який засідає в четвер, і ринки нині оцінюють ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів із ймовірністю 3/4 та ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів із ймовірністю 1/4.

"Фунт стерлінгів може зупинити поточний розворот (якщо) очікування зміняться, при цьому пара може повернутися вище 1,28 і повторно протестувати опір минулого тижня на рівні 1,2847", - сказала Даніела Хаторн, аналітик Capital.com.

Індекс долара США залишився стабільним на рівні 102,55. Біткойн підскочив на 5% за ніч і вперше з кінця травня подолав позначку 28 000 доларів, чому сприяв запуск нової криптовалютної біржі, що підтримується Fidelity, Citadel Securites і Charles Schwab.