Фінансові новини
- |
- 21.06.23
- |
- 02:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін перед рекордним погашенням ОВДП залучив на аукціоні одразу 31,4 млрд грн
Міністерство фінансів розмістило державні облігації на 31,4 млрд грн в еквіваленті - найбільше з початку повномасштабної війни. Про це свідчать дані на сайті міністерства.
Таке велике залучення може пояснюватися тим, що завтра, 21 червня, Мінфін має погасити військові облігації на майже 22 млрд грн та сплатити купонні платежі ще на 10 млрд грн.
На сьогоднішньому аукціоні Мінфін продавав облігації як у гривні, так і в іноземній валюті.
Гривневі папери з погашенням 1 травня 2024 року принесли 10,2 млрд грн, з погашенням 26 червня 2024 року - 721,3 млн грн, з погашенням 15 січня 2025 року - 1,4 млрд грн, з погашенням 18 лютого 2026 року - 4,7 млрд грн. Вартість запозичень - від 18,2% до 19,75% річних.
Також МВФ залучив $244 млн під 4,8% річних і 136 млн євро під 3,24% річних.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні з лютого 2022 року на понад $6 млрд
ТОП-НОВИНИ
|У Єврокомісії розкрили деталі плану багаторічної підтримки України на 50 млрд євро
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін перед рекордним погашенням ОВДП залучив на аукціоні одразу 31,4 млрд грн
|Нацбанк скасував визначення незначного зносу іноземних банкнот
|Страхове покриття від воєнних ризиків до повномасштабного вторгнення РФ мав 21% опитаних компаній - дані АmCham
|Неможливість придбання страховки від перерви в бізнесі є однією з основних перешкод для інвестицій - опитування
|Фонд гарантування виставив на продаж активи 9 банків на понад 8 мільярдів
|Курс долара США стабільний до євро, зміцнюється до єни та фунта
Бізнес
|Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»