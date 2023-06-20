Курс долара США стабільний до євро, зміцнюється до єни та фунта

Курс долара США у вівторок практично стабільний до євро, але зміцнюється до японської та британської нацвалют.

Увага ринку цього тижня зосереджена на виступах голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла в Конгресі США, а також на підсумках засідання Банку Англії.

Євро торгується вдень у районі $1,0930 проти $1,0925 за підсумками минулої сесії. Вартість єдиної європейської валюти перебуває наразі у районі 154,51 єни порівняно з 155,11 єни в понеділок. Курс долара становить 141,37 єни проти 141,99 єни на кінець попереднього торговельного дня.

Індекс DXY, що показує вартість долара США до шести основних світових валют, знижується під час торгів на 0,04%. Водночас індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара до 16 валют, піднявся на 0,09%.

Фунт стерлінгів торгується у вівторок на рівні $1,2751 порівняно з $1,2794 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8566 фунта проти 0,8539 фунта в п'ятницю.

Як очікує більшість економістів, британський ЦБ у четвер підніме базову ставку ще на 25 базисних пунктів - до 4,75% річних. Це стане максимальним рівнем за останні 15 років.

Курс офшорного юаня опустився до 7,17 юаня/$1, що є мінімальним рівнем приблизно за сім місяців після зниження ключових процентних ставок Народним банком Китаю, повідомляє Trading Economics.

Китайський ЦБ опустив ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік і на п'ять років на 10 базисних пунктів. Тепер вони становлять відповідно 3,55% річних і 4,2% річних. Ставки було знижено вперше із серпня 2022 року.

Це збіглося з прогнозами більшості аналітиків.