ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.06.23

Ціни на золото у вівторок практично не змінилися, оскільки цього тижня ринки очікували на подальші сигнали про грошово-кредитну політику США, тоді як ціни на мідь трохи знизилися після того, як Китай вперше за 10 місяців знизив базовий рівень кредитування.