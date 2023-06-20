Азіатські акції падають, оскільки Китай знижує ставки

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, збільшивши втрати попередньої сесії, оскільки побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї значно компенсували зниження процентної ставки центральним банком.

Обережність щодо майбутніх висловлювань голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла також чинила тиск на ринки, оскільки Пауелл має намір дати більше сигналів про підвищення відсоткових ставок та економіки, коли він даватиме свідчення перед Конгресом у середу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,2% та 0,3% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 1,3%.

Народний банк Китаю знизив базову процентну ставку за кредитами на 10 базисних пунктів у всіх напрямках, як і очікували ринки. Хоча очікується, що цей крок відкриє додаткові стимули в країні, він також наголошує на уповільненні економічного підйому в Китаї.

Зниження було значною мірою враховано ринками з огляду на те, що НБК вже знизив короткострокові та середньострокові ставки минулого тижня. Китайські акції виросли напередодні скорочення LPR, відскочивши від шестимісячних мінімумів, яких було досягнуто минулого тижня.

Але економічні перспективи Китаю залишаються похмурими, оскільки низка великих інвестиційних банків знизила свої прогнози зростання на рік. Недавнє зниження ставок було частково викликане низкою слабких економічних показників за квітень та травень.

Втрати в Китаї поширилися на більшість інших азіатських ринків: південнокорейський KOSPI впав на 0,3%, а зважений тайванський індекс втратив 0,6%.

Японський Nikkei 225 впав на 0,5%, тоді як ширший TOPIX впав на 0,8%, оскільки інвестори продовжували фіксувати прибуток на 33-річних максимумах.

Австралійський ASX 200 був єдиним лідером протягом дня, піднявшись на 0,9% після того, як протокол червневого засідання Резервного банку показав, що центральний банк все ще розглядає можливість призупинення циклу підвищення ставок, незважаючи на тиск з боку високої інфляції та сталого ринку праці.

Настрої щодо ширших азіатських ринків також були підірвані очікуванням виступу голови ФРС Джерома Пауелла в середу після того, як ФРС висловила дещо неоднозначні думки щодо політики минулого тижня.

Хоча ФРС призупинила цикл підвищення ставок, вона також наголосила на потенційно вищій остаточній ставці цього року, що вказує на те, що ставки в США можуть зрости як мінімум ще два рази.

Такий сценарій не обіцяє нічого хорошого азійським ринкам, враховуючи, що зростання відсоткових ставок знижує привабливість активів із високим ризиком.