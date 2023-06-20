Юань знижується після того, як Китай знизив контрольні показники кредитування

Юань упав до семимісячного мінімуму у вівторок, коли Китай знизив контрольні показники кредитування, тоді як австралійський долар упав після того, як останні протоколи засідання центрального банку показали, що розглядається питання збереження процентних ставок.

Китай у вівторок знизив основні ставки за річними та п'ятирічними кредитами (LPR) на 10 базисних пунктів, що стало першим подібним зниженням за 10 місяців, оскільки влада прагне підтримати відновлення економіки, що сповільнюється.

Це рішення призвело до зниження курсу юаня на азіатських торгах, і востаннє він упав на 0,2% на внутрішніх торгах до 7,1747 за долар, що неподалік майже семимісячного мінімуму, який було досягнуто минулого тижня в 7,1819.

Аналогічним чином, офшорний юань впав більш ніж на 0,1% до 7,1761 за долар, послабшавши поблизу мінімуму минулого тижня 7,1916 найнижчого рівня з кінця листопада.

"Ринки очікували більшої підтримки і сподівалися на більше скорочення LPR", - сказав валютний стратег Крістофер Вонг з OCBC. "Надання меншої кількості LPR стало сигналом меншої підтримки, і розчарування відчувалося в послабленні (юаня)".

Інвестори, як і раніше, очікують масштабніших заходів державної підтримки, оскільки нестійке відновлення після пандемії робить настрої крихкими.

«Сценарій може бути трохи іншим, тому що це не буде стимулом великого вибуху. Швидше за все, він буде цілеспрямованішим», - сказав валютний стратег Мох Сіонг Сім із Bank of Singapore.

Австралійський долар впав на цілих 0,7% до сесійного мінімуму в 0,6798 долара після того, як опублікований у вівторок протокол останнього політичного засідання Резервного банку Австралії (РБА) показав, що його рішення про підвищення процентних ставок у червні було добре збалансованим».

"Учасники ринку інтерпретували протоколи як голубині", - сказала валютний стратег Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia. «В результаті ринки знизили свої очікування щодо грошової ставки РБА, що чинило тиск на австралійський долар».

Новозеландський долар упав на 0,17% до 0,6188 долара.

ПРОГНОЗ ЗА СТАВКАМИ

Щодо ішних валют, єна впала до семимісячного мінімуму в 142,26 за долар, що продовжило падіння після ухваленого у п'ятницю Банком Японії (BOJ) рішення про збереження надм'якої грошово-кредитної політики.

Єна знову опинилася під тиском на тлі зростання різниці у відсоткових ставках між Японією та іншими розвиненими ринками.

«Ми вважаємо, що економіка Японії впевнено відновлюється, порівняно з іншими великими економіками, і продовжить демонструвати кращі результати в майбутньому», - сказав Мін Джу Кан, старший економіст ING по Південній Кореї та Японії, у замітці для клієнта.

Євро трохи виріс до 1,0923 долара, отримавши підтримку з боку все ще жорстко налаштованого Європейського центрального банку після того, як два політики в понеділок заявили, що банк повинен схилитися у бік подальшого підвищення ставок, оскільки рівень інфляції може виявитися навіть вищим, ніж він очікує.

Фунт стерлінгів зріс на 0,06% до 1,2798 долара напередодні публікації даних щодо інфляції у Великій Британії та рішення Банку Англії (BoE) за процентною ставкою пізніше цього тижня.

Ринки очікують, що Банк Англії підвищить ставку на чверть пункту в четвер, що стане 13 підвищенням поспіль, оскільки банк бореться з несподівано жорсткою інфляцією.

"Ринок продовжує підвищувати цінові очікування не тільки потенційно більш ніж на 25 базисних пунктів цього тижня, а й (також) вищих термінальних ставок", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.

«Якоюсь мірою ми вважаємо, що ціноутворення стало надто агресивним з погляду того, що, на нашу думку, має зробити Банк Англії».

По відношенню до кошика валют долар США стабілізувався на позначці 102,47.