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Продаж 3-місячних депосертифікатів на 11-му аукціоні зріс до 6,9 млрд грн, сумарно досягнувши 138,6 млрд грн
16:45 19.06.2023 |
Національний банк України (НБУ) на одинадцятому аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) під 25% річних у п'ятницю, 16 червня, продав їх на 6,87 млрд грн порівняно з 6,46 млрд грн тижнем раніше.
Як повідомляється на сайті НБУ, кількість покупців зменшилася до 36 із 37.
НБУ зазначив, що в п'ятницю обсяг продажу ДС овернайт становив 312,44 млрд грн порівняно з 302,34 млрд грн тижнем раніше. В інші дні минулого тижня Нацбанк розміщував їх на суму 306,0-318,2 млрд грн.
Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на термін три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на термін від трьох місяців.
Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які були в цих фінустановах на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше.
Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб терміном від 93 днів після 4 квітня.
Банки можуть подавати заявки на купівлю тримісячних ДС і до НБУ, і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує тримісячні ДС щотижня у п'ятницю.
За 11 аукціонів обсяг розміщення тримісячних депозитних сертифікатів сягнув 138,64 млрд грн, з яких 51,14 млрд грн - на дебютному аукціоні. Найбільша кількість банків - 45 - також була на дебютному аукціоні.
В інфляційному звіті НБУ уточнив, що на 4 квітня строкових вкладів у нацвалюті на термін від трьох місяців було на суму еквівалентну 154,5 млрд грн, або 26,9% усіх вкладів, на термін до трьох місяців - на 40,4 млрд грн, або 7%, тоді як 378,4 млрд грн, або 66%, припадало на вклади на вимогу.
За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, на кінець травня частка строкових вкладів сягнула 35%, а частка депозитів на термін від трьох до 12 місяців у загальному обсязі нових строкових вкладів збільшилася до 76%.
НБУ також минулого тижня повідомив, що планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні.
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