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Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 117 мільярдів
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 721 пільговий кредит на загальну суму 1,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 64 124 кредити на загальну суму 207,01 млрд грн, з яких 42 719 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 90,6 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 29 302 кредитні договори на загальну суму 117,4 млрд грн.
Із них 3,89 млрд грн - на інвестиційні цілі; 7,63 млрд грн - як антикризові кредити; 4,24 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 32,19 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 56,85 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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