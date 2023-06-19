Курс долара США слабо зростає до основних світових валют

Курс долара США під час торгів у понеділок слабо підвищується щодо основних світових валют.

Біржі США будуть закриті в перший робочий день цього тижня через державне свято.

Трейдери очікують виступів голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла в Конгресі США, а також підсумків засідання Банку Англії.

Валютні аналітики MUFG вважають, що слова голови Федрезерву могли б стати однією з ризикованих подій для долара цього тижня, але вони очікують повторення послань, які були зроблені після червневого засідання ФРС.

Аналітики в середньому прогнозують, що Банк Англії в четвер підніме базову ставку до 4,75% річних із нинішніх 4,5%. Якщо очікування виправдаються, це стане тринадцятим підйомом поспіль.

Євро торгується вдень у районі $1,0925 проти $1,0945 за підсумками минулої сесії. Аналітики ING продовжують прогнозувати рух цієї валютної пари до рівня $1,1 у короткостроковій перспективі і, можливо, вище.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває наразі у районі 155,04 єни порівняно з 155,26 єни в п'ятницю. Курс долара залишається близько до максимуму за сім місяців і становить 141,88 єни проти 141,87 єни на кінець попереднього торгового дня.

Індекс DXY, що показує вартість долара США до шести основних світових валют, зростає під час торгів на 0,2%. За підсумками минулого тижня він упав на 1,2% після того, як Федеральна резервна система зберегла відсоткові ставки без зміни, тоді як Європейський центральний банк продовжив їх підвищення.

Індекс WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, піднявся на 0,13%.

Фунт стерлінгів торгується в понеділок на рівні $1,2816 порівняно з $1,2823 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8527 фунта проти 0,8532 фунта в п'ятницю.

Курс офшорного юаня опустився до 7,15 юаня/$1, що є мінімальним рівнем майже за сім місяців, в очікуванні від влади країни нових дій, спрямованих на підтримку темпів економічного зростання, повідомляє Trading Economics.

Аналітики відразу декількох інвестиційних банків за останні декілька днів погіршили прогнози зростання ВВП Китаю в 2023 році, причиною стали слабкі макроекономічні показники за травень.

Так, Goldman Sachs знизив оцінку до 5,4% із раніше очікуваних 6%. Проте експерти банку очікують поліпшення ситуації в другому півріччі, якщо уряд запроваджуватиме додаткові заходи стимулювання.

Економісти Nomura погіршили прогноз зростання ВВП за підсумками поточного року до 5,1% з 5,5%, Standard Chartered - до 5,4% з 5,8%, Bank of America - до 5,7% з 6,3%, JPMorgan - до 5,5% з 5,9%.

