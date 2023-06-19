ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.06.23

"Я думаю, що вони зробили все, що пов'язане з демонстрацією здатності до військової координації, але є ціле питання, чи безпечна їхня система? Це не корумповано? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО?", - цитує Байдена CNN.