Азіатські акції знижуються напередодні зниження ставки в Китаї та свідченнь Пауелла

Більшість азіатських акцій у понеділок коливалися від флета до мінімуму, при цьому китайські ринки впали найбільше, оскільки інвестори очікували подальшого зниження відсоткових ставок у країні, тоді як у центрі уваги залишалися додаткові сигнали від Федеральної резервної системи США.

Голова ФРС Джером Пауелл має виступити перед Конгресом у середу, потенційно пропонуючи більше сигналів про грошово-кредитну політику після того, як центральний банк призупинив цикл підвищення ставок, але натякнув на ще як мінімум два підвищення ставок наприкінці року.

Китайські акції падають, оскільки побоювання щодо зростання дужчають напередодні зниження основної ставки за кредитами

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,8% та 0,5% відповідно, тоді як гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,9% після сильного зростання, досягнутого минулого тижня.

Очікується, що Народний банк Китаю ще більше знизить базову процентну ставку за кредитами у вівторок після того, як минулого тижня банк знизив середньострокові та короткострокові кредитні ставки.

Хоча цей крок спричинив сильне ралі на китайських ринках минулого тижня, вони, як і раніше, торгувалися відносно нижчими з початку року, оскільки зберігалися побоювання з приводу уповільнення зростання в країні.

Goldman Sachs погіршив прогноз економічного зростання Китаю, приєднавшись до інших інвестиційних банків на тлі послаблення надій на економічне піднесення в країні цього року.

Економічні дані за квітень і травень показали, що відновлення економіки Китаю видихається, незважаючи на відміну заходів щодо боротьби з COVID на початку цього року.

Ринки також не отримали великої підтримки переговорів на високому рівні між міністрами США та Китаю, оскільки обидві сторони відзначили незначний прогрес у зниженні напруженості між найбільшими економіками світу.

Втрати в Китаї поширилися на інші ринки: південнокорейський KOSPI впав на 0,8%, тоді як філіппінські акції втратили Південно-Східну Азію з падінням на 1%.

Японський Nikkei 225 впав на 0,.1%, тоді як ширший TOPIX додав 0,1%, зробивши паузу після зростання до нових 33-річних максимумів минулого тижня.

Австралійський ASX 200 був одним із небагатьох лідерів дня, піднявшись на 0,7% завдяки сильним акціям банківських та фінансових компаній.

Азіатські ринки загалом трималися в діапазоні від флету до мінімуму напередодні виступу голови ФРС Джерома Пауелла перед Конгресом у середу.

Інвестори були у напрузі через будь-які більш яструбині сигнали щодо грошово-кредитної політики, особливо після того, як ФРС відзначила вищу остаточну процентну ставку цього року.

Підвищення відсоткових ставок не віщує нічого хорошого для азіатських ринків, враховуючи, що вони обмежують надходження іноземного капіталу в регіон, а також знижують привабливість ризикованих активів.

Крім Пауелла, цього тижня заплановано виступи ще кількох представників ФРС.