Долар дрейфує у міру того, як трейдери зважують траєкторію курсу

Долар США був нестабільний у понеділок, оскільки інвестори намагалися оцінити курс грошово-кредитної політики на майбутнє після безлічі засідань центральних банків минулого тижня, тоді як єна була крихкою після того, як Банк Японії дотримувався своєї ультрам'якої політики.

Індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести основних конкурентів, зріс на 0,049% до 102,33, недалеко від місячного мінімуму в 102, якого він торкнувся у п'ятницю. Ринки США закриті у понеділок у зв'язку зі святом.

Протягом тижня, насиченого рішеннями центральних банків, Федеральна резервна система у середу залишила відсоткові ставки без змін, але натякнула, що подальші підвищення будуть спрямовані на стримування інфляції.

Європейський центральний банк підвищив відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у четвер і залишив двері відчиненими для подальшого підвищення, а Банк Японії завершив тиждень, не змінивши своєї надм'якої політики.

"Яструбове утримання ФРС означає, що планка для підвищення в наступному місяці низька", - сказав Марк Чандлер, головний ринковий стратег Bannockburn Forex у Нью-Йорку.

Інвестори, проте, очікують, що центральний банк покінчить з посиленням у липні.

Ринки оцінюють із 72-відсотковою ймовірністю підвищення ФРС на 25 базисних пунктів наступного місяця, як показав інструмент CME FedWatch, і після цього зупиняються.

"Ринок, який розраховував на скорочення цього року до кінця травня, все ще має бути переконаний, що ФРС дійсно проведе ще два підвищення цього року", - сказав Чендлер.

Увага інвесторів на цьому тижні буде зосереджена на виступі голови ФРС Джерома Пауелла перед Конгресом пізніше цього тижня.

"Свідчення Конгресу наступного тижня дають голові Пауеллу другий шанс висловити більш яструбине повідомлення", - йдеться в п'ятничній записці стратегів Citi.

Чиновники ФРС також дотримувалися яструбиного тону після засідання.

Citi заявив, що стійка сила економіки підвищила оптимізм щодо "м'якої посадки", коли інфляція падає без рецесії.

"Однак тривка базова інфляція утримує нас у таборі тих, хто вважає, що найбільш вірогідним способом повернення інфляції до цільового рівня є значне зниження темпів зростання".

Як і очікувалося, Банк Японії в п'ятницю зберіг цільову короткострокову відсоткову ставку -0,1% і обмеження прибутковості 10-річних облігацій на рівні 0%, встановлене відповідно до політики контролю кривої прибутковості (YCC), що призвело до значного зниження єни.

"Банк Японії вважає, що зростання інфляції в Японії не може продовжуватися без послаблення грошово-кредитної політики", - сказав Мансур Мохі-Уддін, головний економіст Bank of Singapore.

«Ми очікуємо, що Банк Японії підніме або скасує обмеження прибутковості 10-річних облігацій у 2023 році зі зниженням інфляції. Але офіційні особи збережуть негативну ставку за депозитами, щоби стимулювати подальше зростання».

У понеділок єна досягла майже семимісячного мінімуму 141,98 за долар, знизившись у п'ятницю на 1%. Єна також досягла нового 15-річного мінімуму щодо євро на позначці 155,32.

Тим часом євро зріс на 0,01% до 1,0934 долара, наблизившись до місячного піку. Стерлінг був останнім на рівні 1,2817 долара без змін протягом дня.

Австралійський долар упав на 0,32% до 0,686 долара, ківі впав на 0,26% до 0,622 долара.