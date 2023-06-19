Золото тупцює на місці перед новими сигналами ФРС

Ціни на золото в понеділок практично не змінилися, оскільки цього тижня ринки очікують на низку спікерів ФРС та свідчень, щоб отримати додаткові сигнали про грошово-кредитну політику, тоді як ціни на мідь відступили, оскільки інвестори фіксували прибуток.

Очікується, що обсяги торгів на ринках металів у понеділок будуть низькими через вихідний день на ринку США, тоді як очікування виступу представників ФРС, насамперед голови Джерома Пауелла, пізніше цього тижня, також, як очікується, стримає великі ставки.

Спот-золото о 21:05 за східним часом (1:05 за Грінвічем) не змінилося на рівні 1957,88 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1971,20 долара за унцію.

Обидва контракти трималися у вузькому торговому діапазоні, що спостерігався минулого місяця, на тлі неоднозначних сигналів щодо грошово-кредитної політики США, яка визначила траєкторію руху золота за останній рік.

Хоча минулого тижня ФРС вперше за рік призупинила цикл підвищення ставок, банк все ж таки попередив про можливість ще як мінімум двох підвищень цього року, що затьмарило перспективи відновлення цін на золото.

Вищі відсоткові ставки впливають на ціни на золото, збільшуючи альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. У той час, як долар все ще падав після рішення ФРС минулого тижня, золото отримало обмежену підтримку.

Ринки нині оцінюють підвищення ФРС на 25 базисних пунктів у липні, враховуючи, що інфляція, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник центрального банку 2%.

Очікується, що виступ голови ФРС Пауелла перед Конгресом у середу дасть більше сигналів про грошово-кредитну політику, тоді як ще кілька представників ФРС також мають виступити протягом тижня.

Ціни на мідь знизилися у понеділок після трьох тижнів сильного зростання, оскільки трейдери зафіксували деякий недавній прибуток. Але питання відновлення економіки Китаю також чинили тиск на ринки.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до $3,8753 за фунт після зростання на 5% за останні три тижні. Більшість цього відновлення була викликана тим, що трейдери купували мідь після того, як у травні ціни впали до шестимісячного мінімуму.

Побоювання з приводу китайського попиту зберігалися, оскільки низка великих інвестиційних банків знизили свої прогнози щодо валового внутрішнього продукту країни, пославшись на повільніше, ніж очікувалося, відновлення економіки, незважаючи на відміну заходів щодо боротьби з COVID на початку цього року.