S&P 500 закрився зниженням, оскільки Microsoft відступила від рекордно високого рівня

S&P 500 закрився в п'ятницю зниженням під тиском Microsoft та інших важкоатлетів ринку, оскільки коментарі двох представників Федеральної резервної системи зменшили оптимізм щодо того, що центральний банк наближається до завершення свого агресивного підвищення процентних ставок.

Nasdaq також завершив тиждень зниженням, хоча індекс і S&P 500 залишилися поблизу 14-місячних максимумів після того, як економічні дані цього тижня вказали на зниження інфляції, затьмаривши побоювання щодо подальшого підвищення ставок.

Після того, як у середу ставки залишалися незмінними, центральний банк США дав зрозуміти, що вартість запозичень може зрости на піввідсотка до кінця року. Тим не менш, трейдери вбачають, що ФРС призупинить підвищення або навіть знизить ставки у грудні після очікуваного підвищення ставки на 25 базисних пунктів у липні, згідно з Fedwatch Tool CMEGroup.

У п'ятницю політики ФРС спробували охолодити цей оптимізм. Глава ФРС Крістофер Уоллер попередив, що "базова інфляція не знизиться, як я очікував". Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін сказав, що він «заспокоєний» подальшим підвищенням ставок з огляду на те, що інфляція все ще не повернулася до 2%.

«Я думаю, що ФРС продовжить придушувати ентузіазм ринку і скаже: «Ні, ми плануємо підняти ще двічі, але, звичайно, ми залежимо від даних», - сказав головний інвестиційний стратег CFRA Research Сем Стовалл.

Згідно з опитуванням Мічиганського університету, який також показав покращення настроїв, короткострокові інфляційні очікування споживачів у США впали до більш ніж дворічного мінімуму в червні, а перспективи на наступні п'ять років трохи покращали.

Падіння акцій Microsoft Corp на 1,7% та Amazon.com Inc на 1,3% вплинуло на S&P 500 та Nasdaq. Акції Microsoft у четвер закрилися на найвищому рівні за всю історію.

Акції Nvidia Corp зросли на 0,1% після того, як Morgan Stanley підвищив цільову ціну та назвав виробника мікросхем найкращим вибором серед напівпровідникових компаній США.

Фондові ринки США будуть закриті у понеділок у зв'язку з червневим святом.

S&P 500 упав на 0,36% і завершив сесію на позначці 4409,77 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,68% до 13689,57 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,31% до 34 301,03 пункту.

Обсяг торгів на біржах США був високим на тлі одночасного закінчення опціонів на акції, ф'ючерсів на фондові індекси та контрактів на опціони на індекси. Було продано майже 17 мільярдів акцій порівняно із середнім показником 11 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім знизилися, на чолі з послугами зв'язку, на 1%, за якими були втрати в інформаційних технологіях на 0,83%.

За тиждень S&P 500 виріс на 2,6%, Dow додав 1,2%, а Nasdaq додав 3,2%.

Завдяки нещодавньому сильному зростанню Nvidia та інших мегакапіталів, Nasdaq зафіксувала восьмий тиждень поспіль зростання, що стало найдовшою смугою тижневого зростання з березня 2019 року.

Тижневий приріст еталонного індексу S&P 500 став п'ятим поспіль.

Акції Adobe Inc зросли на 0,9% після того, як прогноз прибутку виробника Photoshop перевершив оцінки аналітиків.

Акції iRobot Corp зросли на 21% після того, як британський регулятор конкуренції схвалив заплановане придбання Amazon виробника пилососів за 1,7 млрд. доларів.

Акції Micron Technology впали на 1,7% після попередження про серйозніший удар по світовому виторгу через заборону Китаю на продаж своїх чіпів пам'яті ключовим галузям промисловості країни.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 1,4 до 1.

S&P 500 показав 24 нових максимуми та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 112 нових максимумів та 67 нових мінімумів.