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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ виріс цього тижня до $446,8 млн.

23:56 16.06.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) після зниження минулого тижня до $277,6 млн цього тижня знову зріс до $446,8 млн.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 12 по 16 червня 2023 року купівля ним валюти скоротилася з $15,1 млн до $10,9 млн, тоді як продаж зріс з $292,7 млн до $446,8 млн.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня залишився на рівні близько 37,15 грн/$1.

Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $157,0 млн, тоді як продав $11 млрд 487,1 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в травні збільшився до $1,93 млрд порівняно з $1,37 млрд у лютому та $1,67 млрд у березні.

Однак у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за травень на 4%, або на $1,358 млрд. - до $37 млрд. 311,3 млн. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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