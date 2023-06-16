Долар дешевшає до євро і фунта, єна послаблюється на підсумках засідання Банку Японії

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, впевнено зміцнюється в парі з єною після завершення засідання Банку Японії.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,01%.

Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,0966 порівняно з $1,0947 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта збільшився до $1,2835 з $1,2783 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною зросла до 141,02 єни проти 140,27 єни за підсумками торгів у четвер, євро подорожчав до 154,66 єни з 153,55 єни.

Під час сесії курс долара підвищувався до 141,4 єни на тлі рішення Банку Японії зберегти незмінними основні параметри грошово-кредитної політики (ГКП). Вартість євро сягала у п'ятницю 154,74 єни, оновивши максимум за 15 років.

Короткострокову відсоткову ставку за депозитами комерційних банків у японському ЦБ було залишено в п'ятницю на рівні мінус 0,1% річних, цільову дохідність десятирічних держоблігацій - близько нуля. Банк Японії також зберіг діапазон, у рамках якого може коливатися дохідність десятирічних держпаперів - плюс/мінус 0,5%.

Федеральна резервна система (ФРС) не змінила базову ставку на засіданні, що відбулося цього тижня, тоді як Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові ставки на 25 базисних пунктів. При цьому і ФРС, і ЄЦБ дали зрозуміти, що посилення грошово-кредитної політики, найімовірніше, триватиме, оскільки боротьбу з високою інфляцією не завершено.

Тим часом глава Банку Японії Кадзуо Уеда, як і раніше, дотримується думки, що передчасне посилення політики може завдати економіці країни серйознішої шкоди, ніж підвищена інфляція. У японському ЦБ очікують, що темпи зростання споживчих цін поступово послаблюватимуться до кінця поточного року.

Однак під час пресконференції у п'ятницю Уеда не виключив можливості коригування політики Банку Японії на липневому засіданні, у зв'язку з чим єна дещо скоротила падіння в парі з доларом і євро.

"У проміжках між засіданнями надходять нові дані. Ґрунтуючись на цій інформації, підсумки засідань можуть відрізнятися один від одного, - сказав він. - Неминуче є елемент невизначеності".

Курс долара до юаня у п'ятницю становить 7,1233 юаня проти 7,1210 юаня напередодні.

