Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 09:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські фондові індекси зростають на тлі оптимізму Банку Японії та надій Китаю на стимулюючі заходи
08:45 16.06.2023 |
Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, слідуючи за «голубиними» сигналами від двох найбільших центральних банків регіону, оскільки Банк Японії зберіг наднизькі відсоткові ставки, а Народний банк Китаю почав скорочувати витрати на позики.
Тим не менш, більше зростання було обмежене, оскільки ринки залишалися в напрузі через погіршення економічних тенденцій та підвищення відсоткових ставок у світі, особливо в США.
Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,2%, тоді як ширший індекс TOPIX скоротив попередні втрати після того, як Банк Японії залишив відсоткові ставки на наднизькому рівні і не повідомив про зміну своєї політики кількісного пом'якшення та контролю за кривою прибутковості.
Цей крок свідчить про те, що грошово-кредитні умови Японії залишаться м'якими у найближчій перспективі, що, своєю чергою, робить місцеві акції набагато привабливішими, ніж їхні світові аналоги.
Ця ідея поставила і Nikkei, і TOPIX на 33-річний максимум цього тижня після зіркового ралі за останній місяць. Оптимізм щодо японської економіки також допоміг, оскільки Банк Японії прогнозує відносно сильне зростання у 2023 році.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли приблизно на 0,4%, продовжуючи зростання другу сесію поспіль, оскільки Народний банк Китаю почав знижувати кредитні ставки для підтримки економічного зростання.
Народний банк Китаю знизив короткострокові та середньострокові ставки цього тижня, і очікується, що у вівторок він знизить базову процентну ставку за кредитами. Цей крок був зроблений на тлі невизначеності щодо відновлення економіки Китаю після пандемії COVID-19 після низки слабких показників за квітень і травень.
Але нещодавнє зниження ставок у поєднанні з обіцянками уряду про додаткові заходи підтримки посилили сподівання, що китайська економіка оживе в другій половині року.
Оптимізм щодо Китаю поширився і на інші відкриті ринки. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,8%, а австралійський ASX 200 додав 0,8% завдяки сильним акціям гірничодобувних компаній.
Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 відкрилися зростанням приблизно на 0,4%, а південнокорейський KOSPI додав 0,5%.
Тим не менш, велике зростання було обмежене на тлі побоювань щодо підвищення процентних ставок у США та уповільнення економічного зростання. Цього тижня Федеральна резервна система зберегла ставки на колишньому рівні, але відзначила щонайменше ще два підвищення цього року для стримування високої інфляції.
За цим була черга слабких економічних показників США, які викликали питання про те, скільки часу у ФРС є для подальшого підвищення ставок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Азіатські фондові індекси зростають на тлі оптимізму Банку Японії та надій Китаю на стимулюючі заходи
|Єна падає після того, як Банк Японії залишив ставки без змін; слабкі дані тиснуть на долар
|Золото дешевшає через змішані сигнали ФРС, мідь росте через зниження ставок у Китаї
|S&P 500 підскочив до найвищого рівня закриття за 14 місяців; трейдери роблять ставку на те, що ставки в США близькі до піку
|Голова НБУ: Частка депозитів до 12 місяців зросла до 76% у травні, а частка строкових гривневих депозитів у червні - до 35%
|НБУ впевнений у повному роловері за ОВДП у 2023 році, бачить запас вкладень у бенчмарк ОВДП 10-12 млрд грн
|НБУ планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні
Бізнес
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів