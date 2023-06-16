Азіатські фондові індекси зростають на тлі оптимізму Банку Японії та надій Китаю на стимулюючі заходи

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, слідуючи за «голубиними» сигналами від двох найбільших центральних банків регіону, оскільки Банк Японії зберіг наднизькі відсоткові ставки, а Народний банк Китаю почав скорочувати витрати на позики.

Тим не менш, більше зростання було обмежене, оскільки ринки залишалися в напрузі через погіршення економічних тенденцій та підвищення відсоткових ставок у світі, особливо в США.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,2%, тоді як ширший індекс TOPIX скоротив попередні втрати після того, як Банк Японії залишив відсоткові ставки на наднизькому рівні і не повідомив про зміну своєї політики кількісного пом'якшення та контролю за кривою прибутковості.

Цей крок свідчить про те, що грошово-кредитні умови Японії залишаться м'якими у найближчій перспективі, що, своєю чергою, робить місцеві акції набагато привабливішими, ніж їхні світові аналоги.

Ця ідея поставила і Nikkei, і TOPIX на 33-річний максимум цього тижня після зіркового ралі за останній місяць. Оптимізм щодо японської економіки також допоміг, оскільки Банк Японії прогнозує відносно сильне зростання у 2023 році.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли приблизно на 0,4%, продовжуючи зростання другу сесію поспіль, оскільки Народний банк Китаю почав знижувати кредитні ставки для підтримки економічного зростання.

Народний банк Китаю знизив короткострокові та середньострокові ставки цього тижня, і очікується, що у вівторок він знизить базову процентну ставку за кредитами. Цей крок був зроблений на тлі невизначеності щодо відновлення економіки Китаю після пандемії COVID-19 після низки слабких показників за квітень і травень.

Але нещодавнє зниження ставок у поєднанні з обіцянками уряду про додаткові заходи підтримки посилили сподівання, що китайська економіка оживе в другій половині року.

Оптимізм щодо Китаю поширився і на інші відкриті ринки. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,8%, а австралійський ASX 200 додав 0,8% завдяки сильним акціям гірничодобувних компаній.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 відкрилися зростанням приблизно на 0,4%, а південнокорейський KOSPI додав 0,5%.

Тим не менш, велике зростання було обмежене на тлі побоювань щодо підвищення процентних ставок у США та уповільнення економічного зростання. Цього тижня Федеральна резервна система зберегла ставки на колишньому рівні, але відзначила щонайменше ще два підвищення цього року для стримування високої інфляції.

За цим була черга слабких економічних показників США, які викликали питання про те, скільки часу у ФРС є для подальшого підвищення ставок.