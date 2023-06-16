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Єна падає після того, як Банк Японії залишив ставки без змін; слабкі дані тиснуть на долар

08:22 16.06.2023 |

Фінанси

 

Єна трохи втратила свої позиції після того, як Банк Японії в п'ятницю зберіг наднизькі відсоткові ставки і прогнозував уповільнення інфляції наприкінці цього року, підтвердивши свою голубину позицію, яка суперечить яструбиній політиці, яку проводять інші світові аналоги.

Як і очікувалося, Банк Японії зберіг цільову короткострокову відсоткову ставку на рівні -0,1% і нульове обмеження прибутковості 10-річних облігацій, встановлене відповідно до політики контролю кривої прибутковості (YCC).

Єна в цілому впала після цього рішення, хоча пізніше вона скоротила деякі втрати, оскільки трейдери звернули свою увагу на прес-конференцію голови Банку Японії Кадзуо Уеди, яка відбулася пізніше.

По відношенню до євро японська валюта трохи зросла до 153,65 після падіння до нового 15-річного мінімуму 153,925 за євро на початку сесії.

Долар США востаннє зріс приблизно на 0,1% до 140,42 єни.

"Хоча саме по собі рішення не стало великим сюрпризом, кілька учасників ... очікували коригування YCC, і фінансовий ринок відреагував підвищенням цін на акції та ослабленням єни", - сказав Хірофумі Судзукі, головний валютний стратег SMBC.

"Тепер основна увага буде приділена тому, чи буде скоригована структура YCC поряд з переглядом у бік підвищення прогнозу інфляції на засіданні з грошово-кредитної політики в липні".

Євро був готовий до кращого за кілька місяців після того, як Європейський центральний банк (ЄЦБ) підняв вартість запозичень до 22-річного максимуму і дав сигнал про подальше підвищення ставок.

Це, а також низка м'яких економічних даних США показали, що долар сильно впав, оскільки трейдери зменшили свої ставки на те, наскільки високими мають бути високі відсоткові ставки у США.

Євро тримався близько місячного максимуму на рівні 1,09395 долара, піднявшись більш ніж на 1% у четвер після підвищення ставки та яструбиного прогнозу ЄЦБ.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила на прес-конференції, що чергове підвищення ставки в липні дуже ймовірне і що центральний банк все ще має «прикриття», щоб запобігти високі інфляції.

"Найбільшим яструбиним сюрпризом став перегляд прогнозів інфляції на 2024 рік і особливо на 2025 рік у бік підвищення", - зазначають економісти Deutsche Bank.

«Наші базові очікування - це остаточне підвищення ставки на 25 базисних пунктів у липні до кінцевої ставки 3,75%. Ризики явно збільшуються.

Фунт стерлінгів зріс до річного піку в 1,2794 долара на початку торгів в Азії і востаннє коштував 1,2776 долара, оскільки трейдери також збільшили ставки на те, що Банк Англії наступного тижня, ймовірно, підвищить процентні ставки на 13-му засіданні поспіль.

Рішення ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики було прийнято наступного дня після того, як Федеральна резервна система США залишила відсоткові ставки без змін, перервавши серію з 10 послідовних підвищень ставок. Тим не менш, ФРС також дала зрозуміти, що до кінця цього року вартість запозичень, можливо, все ж таки доведеться підвищити на цілих піввідсотка.

Але ряд даних, опублікованих у четвер, змусив ринки поставити під сумнів цю точку зору, оскільки економічна активність у Сполучених Штатах уповільнюється, а інфляція знижується.

Виробництво на заводах у США майже зупинилося у травні, оскільки виробництво зіткнулося з труднощами через вищі відсоткові ставки, тоді як ціни на імпорт у США також впали минулого місяця.

Окремий звіт Міністерства праці показав, що початкові заявки на допомогу по безробіттю залишилися без змін і з урахуванням сезонних коливань склали 262 000 за тиждень, що закінчився 10 червня, що вище за прогноз економістів у 249 000 заявок.

Проте роздрібні продажі у США у травні несподівано зросли, оскільки споживачі активізували покупки автомобілів та будівельних матеріалів.

Долар США подешевшав після виходу даних та впав до місячного мінімуму 102,08 проти кошика валют у четвер. Індекс долара востаннє становив 102,22.

В інших валютах австралійський долар впав на 0,17% до 0,6871 долара, але був неподалік майже чотиримісячного максимуму в 0,6893 долара, досягнутого на попередній сесії.

Ківі впав на 0,05% до 0,6232 доларів.
За матеріалами: investing.com
 

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