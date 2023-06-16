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Золото дешевшає через змішані сигнали ФРС, мідь росте через зниження ставок у Китаї
08:06 16.06.2023 |
Ціни на золото трохи змінилися у п'ятницю, оскільки ринки зважили протилежні очікування подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою, тоді як мідь була налаштована на сильне завершення тижня на тлі додаткових заходів стимулювання з боку найбільшого імпортера (Китаю).
У той час як золото зазнало великих коливань цього тижня, жовтий метал залишався в основному у вузькому торговому діапазоні, що спостерігався минулого місяця, оскільки змішані сигнали від ФРС та економіки США не давали жодних сигналів для прориву у будь-якому напрямку.
Спот-золото о 20:27 за східним часом (00:27 за Грінвічем) залишалося на рівні 1958,26 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1970,45 долара за унцію. Обидва інструменти були налаштовані на кінець тижня зі зниженням на 0,1-0,3%.
ФРС в середу зберегла базову ставку на незмінному рівні і відзначила щонайменше ще два підвищення ставок цього року, оскільки вона намагається приборкати високу інфляцію.
Але безліч економічних даних США, у тому числі низька споживча інфляція, вищі, ніж очікувалося, щотижневі заявки на допомогу з безробіття та слабке промислове виробництво, підживлюють ставки на те, що центральний банк матиме обмежений економічний потенціал для подальшого підвищення процентних ставок.
Хоча золото спочатку було розпродано після рішення ФРС, воно відіграло більшу частину втрат у четвер, оскільки трейдери переоцінили свої перспективи подальшого підвищення ставок. Але жовтому металу все ще не вдалося вирватися з торгового діапазону від 1930 до 2000 доларів, у якому він був минулого місяця.
Проте тривала пауза у циклі підвищення ставок ФРС є гарною ознакою для жовтого металу, враховуючи, що зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.
Ціни на мідь стабілізувалися у п'ятницю, але наближалися до найкращого тижня майже за три місяці, оскільки ринки зробили ставку на відновлення попиту в Китаї після того, як країна почала подальше зниження відсоткових ставок для підтримки економічного зростання.
Китай цього тижня знизив середньострокові та короткострокові ставки за кредитами і, як очікується, знизить свою ключову основну ставку за кредитами наступного тижня, оскільки Пекін щосили намагається підтримати повільне відновлення економіки після COVID.
Цей крок призвів до зростання цін на сировину в усіх напрямках, сподіваючись, що поліпшення економічних умов у Китаї підштовхне апетит країни до імпорту ресурсів.
Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $3,8928 за фунт та за тиждень зросли на 2,7%.
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