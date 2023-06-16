S&P 500 підскочив до найвищого рівня закриття за 14 місяців; трейдери роблять ставку на те, що ставки в США близькі до піку

S&P 500 і Nasdaq виросли в четвер і закрилися на найвищому рівні за 14 місяців, оскільки інвестори вітали економічні дані, які підживлюють ставки на те, що Федеральна резервна система США наближається до завершення своєї агресивної кампанії підвищення процентних ставок.

Прибутковість казначейських облігацій знизилася після того, як багато економічних даних вказали на зниження інфляції, що допомогло компенсувати побоювання щодо майбутнього підвищення ставок і підштовхнуло Apple і Microsoft до рекордних максимумів.

Дані показали, що роздрібний продаж у США несподівано зріс у травні, оскільки споживачі витратили на низку товарів, включаючи автомобілі. Інший набір даних показав, що заявки на допомогу з безробіття не змінилися і склали 262 000 з урахуванням сезонних коливань за тиждень, що закінчився 10 червня, але перевершили прогнози економістів на 249 000 заявок.

Крім того, ціни на імпорт впали в травні, і річне зниження було найрізкішим за три роки. Це було за звітом у вівторок, що показує, що загальна інфляція у квітні збільшилася менше, ніж очікувалося.

У середу ФРС залишила ставки без змін у діапазоні 5-5,25% і зазначила, що цього року вони можуть підвищитись як мінімум на піввідсотка, оскільки інфляція залишається стійкою.

"Через більш м'які дані щодо інфляції на початку цього тижня і стійких економічних даних після засідання ФРС ринок зростає, а прибутковість падає, тому що інвестори не вірять, що ФРС така агресивна, як вони представляли", - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії у Берді.

«Ринок не вірить, що вони мають ще два походи в палату».

Згідно з інструментом CME Fedwatch, трейдери вбачають67-відсоткову ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у липні з подальшим потенційним зниженням ставки до грудня.

Зростання у четвер було широким і включало сектори, які вважалися чутливими до коливань стану економіки.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з охороною здоров'я, на 1,55%, за яким було зростання на 1,54% у сфері послуг зв'язку.

Прибутковість казначейських облігацій США знизилася, піднявши акції чутливих до відсоткових ставок акцій зростання.

Акції Apple зросли на 1,1%, а акції Microsoft - на 3,2%, побивши попередній рекорд закриття у листопаді 2021 року.

"У людей, які боялися рецесії, є багато грошей, і в міру того, як занепокоєння йде, люди повертаються до акцій", - сказав Девід Рассел, віце-президент Market Intelligence в TradeStation.

На даний момент у 2023 році S&P 500 виріс приблизно на 15%, а Nasdaq піднявся приблизно на 32%, чому сприяли ознаки економічної стійкості, сезон доходів кращий, ніж очікувалося, і ставки на те, що відсоткові ставки близькі до свого піку.

S&P 500 піднявся на 1,22% і завершив сесію на позначці 4425,84 пунктів.

Nasdaq зріс на 1,15% до 13 782,82 пунктів, довівши його приріст цього тижня майже до 4%.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 1,26% - до 34 408,06 пункту.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 11,8 млрд. акцій порівняно із середнім показником 10,9 млрд. акцій за попередні 20 сесій.

Акції Kroger Co впали на 2,7% після того, як великий рітейлер не зміг оцінити виторг за перший квартал.

Акції Kohl's Corp подорожчали на 2,7% після того, як TD Cowen підвищила рейтинг оператора універмагу до «вище ринку» з «вигіднішого за ринок».

Акції китайських компаній Alibaba Group і JD, що котируються в США, зросли більш ніж на 3% кожна після того, як Народний банк Китаю вперше за 10 місяців знизив вартість запозичення для своїх середньострокових кредитів.

Випуски, що зростають, перевищували кількість падаючих в S&P 500 у співвідношенні 7,1 до одного.

S&P 500 показав 48 нових максимумів та жодного мінімуму; Nasdaq зафіксував 80 нових максимумів та 72 нових мінімуму.