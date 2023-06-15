НБУ впевнений у повному роловері за ОВДП у 2023 році, бачить запас вкладень у бенчмарк ОВДП 10-12 млрд грн

Роловер (перевкладення) в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) за перше півріччя 2023 року вже сягнув 111%, хоча ще залишаються три первинних аукціони, і ситуація на ринку дає змогу прогнозувати досягнення мети 100% роловера за підсумками року, заявив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій.

"Якщо ми говоримо про показники роловера в піврічному вимірі, хоча ще три аукціони в запасі, то наразі агреговано за всіма валютами 111%, у річному обчисленні - це майже 70%. Динаміка позитивна, тому я впевнений, що вдасться забезпечити роловер, а, можливо, і чисте фінансування за результатами року", - сказав він на брифінгу у четвер.

Гелетій зазначив, що в гривні за 5,5 місяця цього року залучено на ринку ОВДП 170 млрд грн, тоді як за весь минулий рік 164 млрд грн, і цьому сприяла співпраця Нацбанку з Міністерством фінансів та робота спеціалізованої робочої групи з питань функціонування ринку внутрішнього боргу в межах Ради з фінстабільності.

За його словами, внесок бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до 50% обов'язкових резервів, становив 75% гривневого залучення.

Заступник голови НБУ уточнив, що зберігається запас вкладень банків у бенчмарк-ОВДП майже 10-12 млрд грн.

"Є групи банків, які мають запас для використання з метою обов'язкових резервів. Є групи банків, які ще не інвестували: там орієнтовно 7 млрд (грн) запас, а є банки, які купують понад необхідний обсяг. Відповідно очікуємо, що цим каналом також будуть залучення", - сказав він.

Голова Нацбанку Андрій Пишний додав, що потенціал вкладень в ОВДП зростає також завдяки зниженню інфляції, що збільшує інтерес до цих інструментів із боку громадян України.

"Нам здається, тут є теж потенціал, над яким варто попрацювати", - зазначив керівник центробанку.

Він наголосив, що стратегічна мета - профінансувати держбюджет-2023 без залучення емісійних джерел, і шостий місяць поспіль Україні це вдається завдяки спільним зусиллям усередині країни та зовнішній підтримці.

