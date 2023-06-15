Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ впевнений у повному роловері за ОВДП у 2023 році, бачить запас вкладень у бенчмарк ОВДП 10-12 млрд грн

17:00 15.06.2023 |

Фінанси

 

Роловер (перевкладення) в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) за перше півріччя 2023 року вже сягнув 111%, хоча ще залишаються три первинних аукціони, і ситуація на ринку дає змогу прогнозувати досягнення мети 100% роловера за підсумками року, заявив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій.

"Якщо ми говоримо про показники роловера в піврічному вимірі, хоча ще три аукціони в запасі, то наразі агреговано за всіма валютами 111%, у річному обчисленні - це майже 70%. Динаміка позитивна, тому я впевнений, що вдасться забезпечити роловер, а, можливо, і чисте фінансування за результатами року", - сказав він на брифінгу у четвер.

Гелетій зазначив, що в гривні за 5,5 місяця цього року залучено на ринку ОВДП 170 млрд грн, тоді як за весь минулий рік 164 млрд грн, і цьому сприяла співпраця Нацбанку з Міністерством фінансів та робота спеціалізованої робочої групи з питань функціонування ринку внутрішнього боргу в межах Ради з фінстабільності.

За його словами, внесок бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до 50% обов'язкових резервів, становив 75% гривневого залучення.

Заступник голови НБУ уточнив, що зберігається запас вкладень банків у бенчмарк-ОВДП майже 10-12 млрд грн.

"Є групи банків, які мають запас для використання з метою обов'язкових резервів. Є групи банків, які ще не інвестували: там орієнтовно 7 млрд (грн) запас, а є банки, які купують понад необхідний обсяг. Відповідно очікуємо, що цим каналом також будуть залучення", - сказав він.

Голова Нацбанку Андрій Пишний додав, що потенціал вкладень в ОВДП зростає також завдяки зниженню інфляції, що збільшує інтерес до цих інструментів із боку громадян України.

"Нам здається, тут є теж потенціал, над яким варто попрацювати", - зазначив керівник центробанку.

Він наголосив, що стратегічна мета - профінансувати держбюджет-2023 без залучення емісійних джерел, і шостий місяць поспіль Україні це вдається завдяки спільним зусиллям усередині країни та зовнішній підтримці.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8518  0,01 0,02 37,3875  0,01 0,03
EUR 39,8839  0,05 0,14 40,6986  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес