НБУ планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні

Національний банк України (НБУ) задоволений результатами зроблених у квітні змін до свого операційного дизайну із запровадженням 3-міс. депозитних сертифікатів (ДС) під 25% з одночасним зниженням ставки ДС овернайт до 20%, проте в липні вивчить можливість перегляду мультиплікаторів за 3-міс. ДС, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Банки докладають зусиль для нарощування своєї депозитної бази із терміном понад три місяці, що дуже сильно корелює з нашими очікуваннями. Так само корелює з нашими очікуваннями і збільшення ліміту банків можливості вкладень у 3-міс. депозитні сертифікати. Поки що цей тренд абсолютно нас задовольняє", - сказав він на брифінгу в четвер.

Ніколайчук уточнив, що за результатами обговорення на червневому комітеті з монетарної політики Нацбанк ухвалив рішення про відсутність необхідності переглядати мультиплікатори, які визначають ліміт купівлі банками 3-міс. ДС.

"Однак ми плануємо повернутися до цього питання в липні, і, найімовірніше, будемо їх коригувати для того, щоб забезпечити ті монетарні умови, які, на нашу думку, асоціюються з необхідністю забезпечення курсової стійкості в умовах поступової валютної лібералізації", - зазначив заступник голови НБУ.

Як сказав голова Нацбанку Андрій Пишний, регулятору вдалося розвернути тренд на скорочення частки строкових вкладів, яка з початку року зросла з 30% до 35%.

За його словами, частка депозитів на термін від трьох до 12 місяців у загальному обсязі нових строкових вкладів також збільшилася до 76% у травні з приблизно 47% на початок року.

Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на термін три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на термін від трьох місяців.

Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які були в цих фінустановах на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше.

Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб терміном від 93 днів після 4 квітня.

Банки можуть подавати заявки на купівлю тримісячних ДС і до НБУ, і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує тримісячні ДС щотижня у п'ятницю.

За десять аукціонів обсяг розміщення тримісячних депозитних сертифікатів сягнув 131,8 млрд грн, із них 51,14 млрд грн - на дебютному аукціоні.

В інфляційному звіті НБУ уточнив, що на 4 квітня строкових вкладів у нацвалюті на термін від трьох місяців було на суму еквівалентну 154,5 млрд грн, або 26,9% усіх вкладів, на термін до трьох місяців - на 40,4 млрд грн, або 7%, тоді як 378,4 млрд грн, або 66%, припадало на вклади на вимогу.

