Фінансові новини
- |
- 15.06.23
- |
- 21:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні
16:43 15.06.2023 |
Національний банк України (НБУ) задоволений результатами зроблених у квітні змін до свого операційного дизайну із запровадженням 3-міс. депозитних сертифікатів (ДС) під 25% з одночасним зниженням ставки ДС овернайт до 20%, проте в липні вивчить можливість перегляду мультиплікаторів за 3-міс. ДС, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
"Банки докладають зусиль для нарощування своєї депозитної бази із терміном понад три місяці, що дуже сильно корелює з нашими очікуваннями. Так само корелює з нашими очікуваннями і збільшення ліміту банків можливості вкладень у 3-міс. депозитні сертифікати. Поки що цей тренд абсолютно нас задовольняє", - сказав він на брифінгу в четвер.
Ніколайчук уточнив, що за результатами обговорення на червневому комітеті з монетарної політики Нацбанк ухвалив рішення про відсутність необхідності переглядати мультиплікатори, які визначають ліміт купівлі банками 3-міс. ДС.
"Однак ми плануємо повернутися до цього питання в липні, і, найімовірніше, будемо їх коригувати для того, щоб забезпечити ті монетарні умови, які, на нашу думку, асоціюються з необхідністю забезпечення курсової стійкості в умовах поступової валютної лібералізації", - зазначив заступник голови НБУ.
Як сказав голова Нацбанку Андрій Пишний, регулятору вдалося розвернути тренд на скорочення частки строкових вкладів, яка з початку року зросла з 30% до 35%.
За його словами, частка депозитів на термін від трьох до 12 місяців у загальному обсязі нових строкових вкладів також збільшилася до 76% у травні з приблизно 47% на початок року.
Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на термін три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на термін від трьох місяців.
Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які були в цих фінустановах на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше.
Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб терміном від 93 днів після 4 квітня.
Банки можуть подавати заявки на купівлю тримісячних ДС і до НБУ, і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує тримісячні ДС щотижня у п'ятницю.
За десять аукціонів обсяг розміщення тримісячних депозитних сертифікатів сягнув 131,8 млрд грн, із них 51,14 млрд грн - на дебютному аукціоні.
В інфляційному звіті НБУ уточнив, що на 4 квітня строкових вкладів у нацвалюті на термін від трьох місяців було на суму еквівалентну 154,5 млрд грн, або 26,9% усіх вкладів, на термін до трьох місяців - на 40,4 млрд грн, або 7%, тоді як 378,4 млрд грн, або 66%, припадало на вклади на вимогу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Голова НБУ: Частка депозитів до 12 місяців зросла до 76% у травні, а частка строкових гривневих депозитів у червні - до 35%
|НБУ впевнений у повному роловері за ОВДП у 2023 році, бачить запас вкладень у бенчмарк ОВДП 10-12 млрд грн
|НБУ планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні
|НБУ дозволив резидентам погашення окремих категорій зовнішніх позик
|НБУ допускає зниження облікової ставки раніше IV кв.-2023
|НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося
Бізнес
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно