Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ дозволив резидентам погашення окремих категорій зовнішніх позик

 

Національний банк України (НБУ) з 16 червня дозволив резидентам погашення окремих категорій зовнішніх позик, зокрема забезпечених гарантією або порукою міжнародної фінансової організації, а також наданих за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, повідомляється на сайті НБУ в четвер.

"Нацбанк ухвалив рішення надати можливість резидентам переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів і позик. Крім того, наразі опрацьовуються додаткові заходи щодо пом'якшення валютних обмежень", - ідеться в повідомленні.

Нацбанк також визначив, що резиденти зможуть здійснювати такі операції відповідно до строків повернення коштів і сплати відсотків, передбачених умовами кредитного договору.

Зазначається, що цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.

За оцінками Нацбанку, завдяки запровадженню такого пом'якшення обсяг надходження нових кредитних коштів до України значно перевищить їх відплив у результаті повернення та обслуговування наявних позик. Зокрема, надання можливості переказу за кордон коштів для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів і позик покращить умови залучення коштів в Україну та сприятиме розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямувати фінансування на відновлення української економіки.

Відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив, зважаючи на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів і покращення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі.

Зазначається, що Нацбанк веде активний діалог із урядом України та зарубіжними партнерами, зокрема з МВФ, щодо подальшого пом'якшення валютних обмежень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5069
  0,0348
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8518  0,01 0,02 37,3875  0,01 0,03
EUR 39,8839  0,05 0,14 40,6986  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес