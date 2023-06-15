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НБУ дозволив резидентам погашення окремих категорій зовнішніх позик
14:33 15.06.2023 |
Національний банк України (НБУ) з 16 червня дозволив резидентам погашення окремих категорій зовнішніх позик, зокрема забезпечених гарантією або порукою міжнародної фінансової організації, а також наданих за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, повідомляється на сайті НБУ в четвер.
"Нацбанк ухвалив рішення надати можливість резидентам переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів і позик. Крім того, наразі опрацьовуються додаткові заходи щодо пом'якшення валютних обмежень", - ідеться в повідомленні.
Нацбанк також визначив, що резиденти зможуть здійснювати такі операції відповідно до строків повернення коштів і сплати відсотків, передбачених умовами кредитного договору.
Зазначається, що цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.
За оцінками Нацбанку, завдяки запровадженню такого пом'якшення обсяг надходження нових кредитних коштів до України значно перевищить їх відплив у результаті повернення та обслуговування наявних позик. Зокрема, надання можливості переказу за кордон коштів для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів і позик покращить умови залучення коштів в Україну та сприятиме розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямувати фінансування на відновлення української економіки.
Відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив, зважаючи на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів і покращення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі.
Зазначається, що Нацбанк веде активний діалог із урядом України та зарубіжними партнерами, зокрема з МВФ, щодо подальшого пом'якшення валютних обмежень.
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