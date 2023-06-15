ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.06.23

Ціни на золото впали в четвер, слідуючи за неоднозначними сигналами Федеральної резервної системи після того, як центральний банк зберіг ставки на колишньому рівні, але попередив, що цього року вони, ймовірно, підвищуватимуться ще двічі, як мінімум.