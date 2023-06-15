Азіатські фондові індекси зростають, оскільки зниження ставок у Китаї компенсує яструбиний прогноз ФРС

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, чому сприяла перспектива посилення стимулів у Китаї після подальшого зниження ставок у країні, хоча яструбині сигнали Федеральної резервної системи стримували зростання.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,7% та 0,3% відповідно після того, як Народний банк Китаю (НБК) знизив ставки за своїми середньостроковими кредитами.

Цей крок слідує за зниженням ставок банку за короткостроковими кредитами на початку цього тижня і потенційно віщує зниження базових ставок за кредитами НБК наступного тижня, відкриваючи більше ліквідності в економіці Китаю, оскільки уряд сподівається покращити відновлення економіки, що сповільнюється.

Зниження ставок значною мірою компенсувало низку слабких економічних показників Китаю в четвер, оскільки дані показали, що промислове виробництво, роздрібні продажі та інвестиції в основний капітал зростали в травні повільнішими, ніж очікувалося, темпами.

Незважаючи на сильний початок року, китайська економіка в останні місяці втратила імпульс через слабкість виробничого сектору та небажання приватного капіталу інвестувати у країну.

Але зниження ставок вказує на покращення умов ліквідності у найбільшій економіці Азії, що може надати деяку короткострокову підтримку ринкам.

Інші азіатські ринки виросли, йдучи за цією ідеєю, при цьому гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,7% завдяки його впливу на Китай. Австралійський ASX 200 також додав 0,3%, оскільки дані показали, що ринок праці залишається стійким.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,7%, у той час як ширший індекс TOPIX додав 0,5%, при цьому обидві біржі досягли нових 33-річних максимумів, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо експорту та замовлень на обладнання сигналізують про деяку стійкість економіки.

Але інші азіатські ринки у четвер відступили: південнокорейський KOSPI впав на 0,3%, тоді як філіппінські акції зазнали втрат у Південно-Східній Азії, впавши на 0,6%.

Nifty 50 Ф'ючерси на Nifty 50 вказали на слабке відкриття індійських акцій, хоча вони вагалися трохи нижче за рекордні максимуми.

Американські акції продемонстрували слабку перевагу перед Азією після того, як Федеральна резервна система в середу зберегла ставки на колишньому рівні, але попередила, що відсоткові ставки можуть зрости щонайменше ще двічі цього року, оскільки вони рухаються проти високої інфляції.

Перспектива підвищення процентних ставок у США не обіцяє нічого доброго азіатським акціям, враховуючи, що вона обмежує надходження капіталу в регіон. Очікується, що погіршення економічних умов зі зростанням відсоткових ставок також знизить ставлення до ризикових активів.