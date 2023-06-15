Долар зростає в Азії після сигналів ФРС щодо підвищення ставок

Долар США виріс на азіатських торгах у четвер після того, як Федеральна резервна система повідомила про підвищення ставок наприкінці року, тоді як валюти Китаю та Нової Зеландії впали через ознаки слабкості в цих країнах.

Увага ринку тепер переключена на інші рішення центральних банків наприкінці цього тижня. Разом із тим, єна впала до найнижчого рівня цього року, оскільки Банк Японії розпочинає своє дводенне засідання з питань політики.

Індекс долара виріс на 0,26% до 103,3, відновившись після чотиритижневого мінімуму 102,66 у середу після того, як ФРС зберегла відсоткові ставки без змін, але дала зрозуміти, що вартість запозичень збільшиться ще на 50 базисних пунктів (б.п. .) до кінця грудня.

Європейський центральний банк оголошує про своє наступне рішення щодо ставки у четвер, при цьому ринки віщують підвищення на 25 базисних пунктів і ще раз у липні перед паузою до кінця року.

Банк Японії слідує за ним у п'ятницю. Очікується, що він збереже свою ультра-голубину позицію та налаштування контролю кривої прибутковості.

"У світлі того, що оголосила ФРС, це яструбина пауза", - сказав валютний стратег Bank of Singapore Сім Мох Сіонг. «Сенс у тому, що ФРС посилює політику, і саме тому я думаю, що долар може зберегти підтримку в найближчому майбутньому».

Євро втратив 0,2% до 1,08085 долара, але по відношенню до валюти Японії він зріс на 0,42% до 152,34 єни.

Єна також ослабла по відношенню до долара, впавши на 0,6% до 140,90, а раніше досягала 141,05 рівня, небаченого з 23 листопада.

Високопоставлений представник уряду Японії заявив у четвер, що нестабільні рухи валютного ринку небажані, і влада зробить «відповідні» дії в міру необхідності.

Новозеландський долар впав на 0,72% до 0,6164 долара після того, як дані показали, що економіка Нової Зеландії в першому кварталі поринула в технічну рецесію.

Китайський юань впав на 0,15% і досяг 7,1916 за долар, найслабшого рівня з листопада, після того, як Народний банк Китаю (НБК) вперше за 10 місяців знизив вартість запозичення своїх середньострокових кредитів.

Це було за зниженням відсоткової ставки за короткостроковими кредитами НБК у вівторок.

"Після зниження ставки на початку цього тижня є багато очікувань ширших стимулів для підтримки економіки", - сказав Сіонг з Bank of Singapore.