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АНАЛІТИКА

Ціни на золото падають, оскільки ФРС робить паузу, але сигналізує про майбутні підвищення

08:00 15.06.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали в четвер, слідуючи за неоднозначними сигналами Федеральної резервної системи після того, як центральний банк зберіг ставки на колишньому рівні, але попередив, що цього року вони, ймовірно, підвищуватимуться ще двічі, як мінімум.

Жовтий метал не отримав особливої підтримки, навіть коли долар впав до тритижневого мінімуму після рішення ФРС, а перспектива подальшого підвищення ставок змусила трейдерів значною мірою побоюватися недохідних активів.

Хоча рішення, ухвалене в середу, знаменує собою перший раз, коли банк зберігає ставки стабільними з моменту початку циклу підвищення ставок у 2022 році, ФРС також підвищила прогноз базової ставки до пікового значення 5,6% у 2023 році порівняно з попереднім прогнозом у 5 1%. пропонуючи щонайменше ще два підвищення на 25 базисних пунктів.

Золото спот о 20:56 за східним часом (00:56 за Грінвічем) впало на 0,2% до 1939,01 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1950,87 доларів за унцію. Жовтий метал скасував більшу частину внутрішньоденного зростання та залишився без змін у середу після рішення ФРС.

У той час як ринки загалом очікували, що ФРС залишить ставки без змін, прогноз принаймні ще двох підвищень поставив у глухий кут трейдерів, які чекають тривалої паузи в циклі підвищення ставок.

Очікується, що золото, зокрема, виграє від перспективи того, що відсоткові ставки в США залишаться незмінними до кінця року з огляду на те, що вищі ставки збільшують альтернативні витрати володіння золотом.

Але перспектива майбутнього підвищення ставок може підірвати привабливість жовтого металу, навіть якщо глобальні економічні умови погіршаться, а попит на безпечні притулки зросте.

Золото протягом майже місяця трималося у вузькому торговому діапазоні на тлі невизначеності щодо ФРС, і тепер, ймовірно, залишиться в цьому діапазоні у найближчій перспективі через відсутність сильних сигналів для руху.

Яструбині сигнали від ФРС призвели до того, що ринки повністю списали очікування будь-якого зниження ставок центральним банком цього року - сценарій, який не обіцяє нічого доброго ринкам металів.

Серед промислових металів ціни на мідь поповзли вниз після рішення ФРС, хоча ринки тепер чекають на нові сигнали від великого імпортера - Китаю.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,4% - до $3,8448 за фунт. Червоний метал різко зріс на початку цього тижня після того, як Народний банк Китаю зменшив короткострокову відсоткову ставку для підтримки місцевого економічного зростання.

Ринки тепер очікують, що НБК вживе додаткових заходів щодо зниження ставок, оскільки він намагається прикрасити сповільнене економічне зростання в Китаї. Очікується, що додаткові стимули в країні підштовхнуть економічну активність і попит на мідь наприкінці цього року.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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