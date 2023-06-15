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Фондові індекси США закрилися різноспрямовано після того, як ФРС просігналізував про подальше підвищення ставок

07:46 15.06.2023 |

Фінанси

 

Американські фондові індекси завершили торги в середу різноспрямовано після того, як Федеральна резервна система зберегла відсоткові ставки в США без змін, але повідомила у нових економічних прогнозах, що вартість запозичень, ймовірно, зросте ще на піввідсотка до кінця цього року.

Торги були переривчастими, а обсяг був більшим після того, як Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) відреагував на сильнішу, ніж очікувалося, економіку та повільніше зниження інфляції.

Нові прогнози додали яструбиного ухилу у рішення ФРС за процентною ставкою, показуючи, що політики в середньому прогнозують підвищення базової процентної ставки овернайт з поточного діапазону 5,00%-5,25% до діапазону 5,50%-5,75% до кінця року.

"Деякі люди очікували, що ФРС фактично зробить паузу цього місяця, але більше не підвищуватиме ставки", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research. "Однак здається, що члени FOMC стали ще більшими яструбими після останнього засідання, і я думаю, що це застало інвесторів зненацька".

Сильніше, ніж очікувалося, падіння цін виробників у США у травні, через зниження вартості енергоносіїв та продуктів харчування, сигналізувало про зниження інфляції. Дані на день раніше показали зниження споживчих цін минулого місяця.

За даними CME Fedwatch Tool, трейдери тепер вбачають 63% ймовірність того, що центральний банк підвищить відсоткові ставки в липні, порівняно з 60% раніше в середу.

Акції Tesla Inc впали на 0,74%, що загальмувало 13-денну смугу зростання виробника електромобілів, найдовшу за всю історію. Було продано акцій Tesla на суму понад 43 мільярди доларів, більше, ніж будь-яка інша акція в S&P 500.

Найбільші виробники чіпів Nvidia і Broadcom виросли більш ніж на 4% і закрилися на найвищому рівні за всю історію, піднявши Nasdaq і S&P 500. Напівпровідниковий індекс Філадельфії підскочив на 1,5%, внаслідок чого його приріст у 2023 році становив 48%.

Обсяг торгів на біржах США був високим: було продано 12,1 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.

S&P 500 піднявся на 0,08% і завершив сесію на позначці 4372,59 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 0,39% до 13626,48 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,68% до 33 979,33 пункту.

UnitedHealth Group впала на 6,4% після того, як страхова компанія попередила про різке зростання медичних витрат у другому кварталі, оскільки все більше людей похилого віку проходять нетермінові процедури, які вони відклали під час пандемії.

Індекс сектора охорони здоров'я S&P 500 упав на 1,1%, а індекс керованої охорони здоров'я S&P 500 впав на 6,9%, закрившись на найнижчому рівні протягом року.

Проте акції операторів лікарень Universal Health Services підскочили на 3,7%, а акції HCA Healthcare - на 1,6%.

Акції Advanced Micro Devices зросли більш ніж на 2% після того, як агентство Reuters повідомило, що підрозділ хмарних обчислень Amazon може використати свої нові чіпи штучного інтелекту.

Американські акції зросли останніми тижнями, піднявши еталонні індекси S&P 500 і Nasdaq до 14-місячних максимумів завдяки ознакам економічної стійкості, кращому, ніж очікувалося, сезону доходів і ставкам на те, що відсоткові ставки близькі до свого піку.

S&P 500 зріс приблизно на 14% у 2023 році, тоді як Nasdaq піднявся приблизно на 30%.

У той час як акції технологічних компаній з великою капіталізацією забезпечили більшу частину зростання цього року, останнім часом до ралі приєдналися акції економічно чутливих компаній із малою капіталізацією, а також акції матеріального та банківського секторів.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 1,3 до 1.

S&P 500 показав 40 нових максимумів та 2 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 90 нових максимумів та 69 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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