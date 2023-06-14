Долар США дешевшає до основних світових валют

Курс долара США знижується до основних світових валют під час торгів у середу.

Увагу ринку спрямовано на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), підсумки якого буде підбито о 21:00 EET.

Оприлюднені напередодні дані про ослаблення інфляції в США в травні затвердили експертів на думці про те, що Федрезерв зробить паузу в циклі посилення грошово-кредитної політики та збереже в середу базову відсоткову ставку незмінною (в діапазоні 5-5,25%). Водночас трейдери не виключають, що тон заяв голови ФРС Джерома Павелла під час пресконференції за підсумками засідання буде "яструбиним", зазначає Market Watch.

Виходячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, шанси на те, що американський ЦБ залишить її на попередньому рівні, становлять приблизно 95%, згідно з даними CME FedWatch. Решта 5% трейдерів очікують підвищення на 25 базисних пунктів.

Євро торгується вдень у районі $1,0803 проти $1,0796 за підсумками минулої сесії.

Аналітики Societe Generale вважають, що у єдиної європейської валюти є шанси для зростання до долара, але для цього потрібно пробити рівень опору в $1,086-1,090. Водночас вони також не виключають руху курсу вниз, якщо трейдери почнуть фіксувати прибуток на підсумках засідання Європейського центрального банку, яке відбудеться в четвер.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває нині у районі 151,25 єни порівняно зі 151,37 єни у вівторок. Курс долара становить 139,98 єни проти 140,22 єни на кінець попереднього торговельного дня.

Індекс DXY, що показує вартість долара США до шести основних світових валют, знижується під час торгів на 0,19%. Індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, опустився на 0,13%.

Фунт стерлінгів торгується в середу на рівні $1,2647 порівняно з $1,2614 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8547 фунта проти 0,8560 фунта в понеділок.

