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Європейські фондові індекси зростають напередодні засідання ФРС; Великобританія повертається до зростання
12:05 14.06.2023 |
Європейські фондові ринки зросли в середу, оскільки інвестори перетравили дані про зростання у Великій Британії напередодні завершення останнього засідання Федеральної резервної системи США щодо встановлення політики.
О 03:30 за східним часом (07:30 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% вище, CAC 40 у Франції - на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,1% вище.
Інвестори зайняли обережну позицію в Європі в середу, навіть незважаючи на те, що слабкі дані щодо інфляції в США у вівторок значною мірою зняли будь-які ставки на те, що чиновники ФРС погодяться на підвищення ставки пізніше під час сесії.
Пауза у річному циклі підвищення відсоткової ставки центральним банком США зараз значною мірою зберігається, і невизначеність обертається навколо мови, якою буде задано обриси для очікування майбутніх дій, а також нових квартальних економічних прогнозів.
Політики цілком можуть сигналізувати про подальше підвищення ставок, як тільки настане час, щоб оцінити, як економіка справляється з уже оголошеним комбінованим підвищенням більш ніж на 500 базисних пунктів.
Економіка Великобританії зросла на 0,2% порівняно з квітнем, що є покращенням порівняно з падінням на 0,3% попереднього місяця, але промислове виробництво впало на 0,3% за той же період.
"Заглядаючи вперед, ми, як і раніше, очікуємо, що ВВП у другому кварталі в цілому не зміниться в порівнянні з першим кварталом", - сказав Семюел Томбс, головний економіст британської консалтингової компанії Pantheon Macroeconomics.
Також є дані щодо промислового виробництва в єврозоні за квітень, які необхідно буде перетравити пізніше у цей період, за день до того, як Європейський центральний банк збереться, щоб ухвалити своє рішення щодо грошово-кредитної політики.
У корпоративних новинах енергетичний гігант Shell PLC оголосив про плани різко збільшити дохід для своїх акціонерів, включаючи збільшення дивідендів на 15% та збільшення ставки своєї програми викупу акцій, починаючи з другого кварталу, до 5 мільярдів доларів із 4 мільярдів доларів у недавньому кварталі. Його акції зросли на 0,7%.
Акції Prosus впали на 1,3% після того, як технологічний інвестор попередив, що його прибуток значно впав минулого року через знецінення та зниження внесків його найбільшого холдингу, китайського гіганта програмного забезпечення та ігор Tencent.
Акції ProSiebenSat.1 Media SE зросли на 0,5% після того, як генеральний директор групи Берт Хабетс заявив, що німецька медіагрупа готується скоротити значно більше співробітників, ніж під час попередніх реструктуризацій, щоб скоротити витрати.
Ціни на нафту зросли в середу, стабілізувавшись після сильного зростання на попередній сесії, оскільки трейдери очікують на результати останнього засідання ФРС та урядових даних про запаси сирої нафти в США.
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