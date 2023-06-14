Азіатські акції зростають на тлі ставок на паузу в діях ФРС, японські акції досягли 33-річного максимуму

Більшість азіатських акцій виросли в середу, оскільки слабкі дані щодо інфляції в США зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система сьогодні призупинить цикл підвищення процентної ставки, а японський Nikkei досяг нових 33-річних максимумів.

Зниження відсоткової ставки в Китаї, перше в країні за 10 місяців, також зміцнило надії на те, що Пекін продовжить вживати заходів підтримки, щоб прискорити відновлення економіки цього року.

Але зростання на більшості азіатських ринків було відносно обмеженим, оскільки інвестори, як і раніше, побоювалися будь-яких яструбиних сюрпризів з боку ФРС. Хоча інфляція в США знизилася, як і очікувалося, у травні, вона, як і раніше, залишалася набагато вищою за річний цільовий діапазон ФРС.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX показали найкращі результати за день, піднявшись на 1% та 0,9% відповідно. Обидва індекси також досягли 33-річного максимуму.

Настрої щодо місцевих акцій значною мірою підтримувалися очікуваннями того, що Банк Японії збереже свою ультрам'яку політику цієї п'ятниці. Це, у поєднанні з деякими ознаками стійкості японської економіки та сильним сезоном звітності за перший квартал, призвело до того, що японські ринки значно випередили свої регіональні аналоги за останні два місяці.

Міць акцій великих технологічних компаній також підтримала японські ринки на тлі ставок на паузу в діях ФРС та оптимізму щодо потенційного буму штучного інтелекту, що призвів до відновлення потоків у сектор.

Ширші азіатські ринки зросли, оскільки ринки зробили ставку те що, що ФРС сьогодні призупинить цикл підвищення ставок, послабивши деякий тиск, з яким зіткнулися регіональні акції через високі відсоткові ставки США.

Малайзійські акції зросли на 0,3%, тоді як сінгапурські ф'ючерси Nifty 50 вказують на позитивне відкриття індійських акцій.

Сильне завершення вчорашніх торгів на Уолл-стріт також надало деяку підтримку азіатським ринкам.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,4% та 0,1% відповідно після того, як Народний банк Китаю знизив короткострокову відсоткову ставку у вівторок.

Цей крок був значною мірою очікуваний на ринки, враховуючи, що кілька державних банків почали знижувати ставки за депозитами в юанях минулого тижня.

Але цей крок також викликав побоювання щодо того, наскільки глибокими виявилися економічні тріщини в Китаї після трьох років блокування через COVID. Таким чином, зростання китайських та відкритих запасів Китаю залишалося обмеженим після того, як місцеві запаси звели нанівець весь приріст, досягнутий цього року.

Гонконгський індекс Hang Seng упав на 0,2%, а австралійський ASX 200 зріс на 0,3%.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,3%, а зважений тайванський індекс втратив 0,1%.