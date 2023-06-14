Долар падає, оскільки ставки на паузу ФРС зростають, юань перебуває на шестимісячному мінімумі

Долар впав у середу майже до тритижневого мінімуму щодо євро і місячного мінімуму щодо фунта стерлінгів після того, як несподівано слабкі дані щодо інфляції в США зміцнили думку про те, що Федеральна резервна система пропустить підвищення процентної ставки.

Китайський юань впав до 6,5-місячного мінімуму, продовживши падіння після того, як центральний банк знизив ставки у вівторок на тлі спекуляцій про те, що очікується ще більше стимулів для підтримки повільного відновлення економіки після COVID.Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних валют, включаючи євро та фунт стерлінгів, практично не змінився на рівні 103,29 на початку азіатських торгів після падіння до найнижчого рівня з 22 травня на позначці 103,04 відразу.Індекс споживчих цін у США (CPI) зріс лише на 0,1% минулого місяця і зафіксував найменше зростання у річному обчисленні з березня 2021 року на рівні 4,0%.Це призвело до того, що ставки на підвищення ставок у США на чверть пункту скоротилися до менш ніж 6% порівняно з 21% 24 годинами раніше, згідно з FedWatch Tool від CME Group."Звіт про м'яку інфляцію ефективно закріплює паузу ФРС, хоча я сумніваюся, що цього буде достатньо, щоб виправдати голубиний відтінок, оскільки це не в їхніх інтересах, оскільки індекс споживчих цін вдвічі перевищує цільовий показник ФРС", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index, який вказує на 103, як ключовий рівень підтримки для індексу долара.«Хоча цього було достатньо, щоб підняти EUR/USD вище 1,0800, цього було недостатньо, щоб утримати його там, враховуючи, що яструбина пауза здається цілком можливою».Курс євро трохи змінився на рівні 1,0791 після досягнення максимуму $1,08235 у вівторок. Європейський центральний банк ухвалить рішення про політику у четвер, при цьому очікується підвищення ставки на чверть пункту.Фунт стерлінгів упав на 0,08% до 1,2602 долара, але після зльоту на 0,8% на попередній сесії та досягнення максимуму з 11 травня на рівні 1,2625 долара.Долар упав на 0,16% до 140,02 єни. Він виріс до найвищого рівня з 5 червня у вівторок, незважаючи на слабкі дані щодо інфляції в США, при цьому Банк Японії зберіг ультрам'які налаштування політики у п'ятницю.Австралійський долар не змінився на рівні 0,6768 доларів після досягнення найвищого рівня з 10 травня у вівторок на рівні 0,6807 доларів.Додаткову підтримку австралійському долару надало рішення Народного банку Китаю щодо зниження 7-денної ставки зворотного репо вперше за 10 місяців у вівторок. Китай є ключовим напрямом експорту ресурсів Австралії.Наступне коригування ставок може відбутися вже в четвер, коли центральний банк має виділити понад 200 млрд юанів (27,93 млрд доларів) у рамках середньострокових кредитів (MLF).Юань трохи послабшав і досяг 7,1785 за долар на офшорних торгах вперше з 29 листопада.