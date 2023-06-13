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Мінфін розмістив держоблігацій на 2,5 мільярда: ставка однієї з позицій знизилась

18:16 13.06.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів у вівторок, 13 червня, розмістило держоблігацій на суму 2,54 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,40% (ставка не змінилась порівняно з минулим тижнем) вдалось залучити 1 млпд грн.

Водночас півторарічні папери вдалось розсмістити на 1,495 млрд грн (ставка знизилась із 19,5% минулого тижня до 19,3%).

Також вдалося розмістити трирічні бенчмарк-облігації на 42,9 мільйона гривень під 19,75% річних (ставка незмінна).


Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону100*101*102
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226286Дорозміщення UA4000227656Дорозміщення UA4000227490 
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт, - - 7000000
Дата проведення 13.06.2023 13.06.2023 13.06.2023
Дата оплати за придбані облігації 14.06.2023 14.06.2023 14.06.2023
Строк оплати відсотків 28.06.2023 19.07.2023 23.08.2023
Строк оплати відсотків 27.12.2023 17.01.2024 21.02.2024
Строк оплати відсотків 26.06.2024 17.07.2024 21.08.2024
Строк оплати відсотків  15.01.2025 19.02.2025
Строк оплати відсотків   20.08.2025
Строк оплати процентів   18.02.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 70.00 97.50 98.75
Номінальний рівень дохідності. % 14.00 19.50 19.75
Строк обігу (днів) 378 581 980
Дата погашення 26.06.2024 15.01.2025 18.02.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1027702000 1791390000 40488000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 977702000 1383390000 40488000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11320249000 3661612000 5374981000
Кількість поданих заявок. шт 33 21 8
Кількість задоволених заявок. шт. 32 13 8
Максимальний рівень дохідності облігацій. % 18.50 19.50 19.75
Мінімальний рівень дохідності облігацій. % 18.30 19.30 19.75
Встановлена дохідність. % 18.40 19.30 19.75
Середньозважена дохідність. % 18.40 19.30 19.75
Надходження до бюджету 1001612820.78 1495015739.10 42903514.08

Дані: Мінфін України

- * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
За матеріалами: Економічна правда
 

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