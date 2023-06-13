Мінфін розмістив держоблігацій на 2,5 мільярда: ставка однієї з позицій знизилась

Міністерство фінансів у вівторок, 13 червня, розмістило держоблігацій на суму 2,54 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,40% (ставка не змінилась порівняно з минулим тижнем) вдалось залучити 1 млпд грн.

Водночас півторарічні папери вдалось розсмістити на 1,495 млрд грн (ставка знизилась із 19,5% минулого тижня до 19,3%).

Також вдалося розмістити трирічні бенчмарк-облігації на 42,9 мільйона гривень під 19,75% річних (ставка незмінна).

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону 100* 101* 102 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226286 Дорозміщення UA4000227656 Дорозміщення UA4000227490 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт, - - 7000000 Дата проведення 13.06.2023 13.06.2023 13.06.2023 Дата оплати за придбані облігації 14.06.2023 14.06.2023 14.06.2023 Строк оплати відсотків 28.06.2023 19.07.2023 23.08.2023 Строк оплати відсотків 27.12.2023 17.01.2024 21.02.2024 Строк оплати відсотків 26.06.2024 17.07.2024 21.08.2024 Строк оплати відсотків 15.01.2025 19.02.2025 Строк оплати відсотків 20.08.2025 Строк оплати процентів 18.02.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 70.00 97.50 98.75 Номінальний рівень дохідності. % 14.00 19.50 19.75 Строк обігу (днів) 378 581 980 Дата погашення 26.06.2024 15.01.2025 18.02.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1027702000 1791390000 40488000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 977702000 1383390000 40488000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11320249000 3661612000 5374981000 Кількість поданих заявок. шт 33 21 8 Кількість задоволених заявок. шт. 32 13 8 Максимальний рівень дохідності облігацій. % 18.50 19.50 19.75 Мінімальний рівень дохідності облігацій. % 18.30 19.30 19.75 Встановлена дохідність. % 18.40 19.30 19.75 Середньозважена дохідність. % 18.40 19.30 19.75 Надходження до бюджету 1001612820.78 1495015739.10 42903514.08

Дані: Мінфін України

- * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"