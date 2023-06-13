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Мінфін розмістив держоблігацій на 2,5 мільярда: ставка однієї з позицій знизилась
Міністерство фінансів у вівторок, 13 червня, розмістило держоблігацій на суму 2,54 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,40% (ставка не змінилась порівняно з минулим тижнем) вдалось залучити 1 млпд грн.
Водночас півторарічні папери вдалось розсмістити на 1,495 млрд грн (ставка знизилась із 19,5% минулого тижня до 19,3%).
Також вдалося розмістити трирічні бенчмарк-облігації на 42,9 мільйона гривень під 19,75% річних (ставка незмінна).
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|100*
|101*
|102
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226286
|Дорозміщення UA4000227656
|Дорозміщення UA4000227490
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт,
|-
|-
|7000000
|Дата проведення
|13.06.2023
|13.06.2023
|13.06.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|14.06.2023
|14.06.2023
|14.06.2023
|Строк оплати відсотків
|28.06.2023
|19.07.2023
|23.08.2023
|Строк оплати відсотків
|27.12.2023
|17.01.2024
|21.02.2024
|Строк оплати відсотків
|26.06.2024
|17.07.2024
|21.08.2024
|Строк оплати відсотків
|15.01.2025
|19.02.2025
|Строк оплати відсотків
|20.08.2025
|Строк оплати процентів
|18.02.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|70.00
|97.50
|98.75
|Номінальний рівень дохідності. %
|14.00
|19.50
|19.75
|Строк обігу (днів)
|378
|581
|980
|Дата погашення
|26.06.2024
|15.01.2025
|18.02.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1027702000
|1791390000
|40488000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|977702000
|1383390000
|40488000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|11320249000
|3661612000
|5374981000
|Кількість поданих заявок. шт
|33
|21
|8
|Кількість задоволених заявок. шт.
|32
|13
|8
|Максимальний рівень дохідності облігацій. %
|18.50
|19.50
|19.75
|Мінімальний рівень дохідності облігацій. %
|18.30
|19.30
|19.75
|Встановлена дохідність. %
|18.40
|19.30
|19.75
|Середньозважена дохідність. %
|18.40
|19.30
|19.75
|Надходження до бюджету
|1001612820.78
|1495015739.10
|42903514.08
Дані: Мінфін України
- * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
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