Європейські акції зростають після зниження ставки у Китаї; технологічні акції лідирують

Європейські фондові ринки торгуються з підвищенням у вівторок на тлі зниження ставки в Китаї напередодні виходу ключових даних щодо інфляції в США та початку останнього засідання Федеральної резервної системи щодо встановлення політики.

О 03:45 за східним часом (07:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,6% вище, CAC 40 у Франції - на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,3%.

Центральний банк Китаю раніше у вівторок знизив ставку за короткостроковими кредитами, щоб допомогти відновитись після COVID у другій за величиною економіці світу, яка є ключовим фактором регіонального зростання та основним експортним ринком для багатьох найбільших компаній Європи.

Зниження до семиденної ставки зворотного репо, вперше за 10 місяців, свідчить про подальші значні стимули перед постійно слабких економічних даних.

Ця новина підняла європейські акції, оскільки інвестори очікують на обвал економічних даних, у тому числі іспанських споживчих цін та німецького індексу економічних настроїв ZEW, напередодні дводенного засідання Федеральної резервної системи щодо встановлення політики.

Рівень безробіття у Великій Британії зріс на 3,8% у квітні, що є несподіваним падінням з 3,9% у попередньому місяці, але середній заробіток без бонусів зріс на 7,2% із переглянутих 6,8%, що дозволяє припустити, що Банк Англії, як і раніше, буде змушений підняти відсоткові ставки.

Споживчі ціни в Німеччині впали на 0,1% порівняно із травнем, а річний показник зріс на 6,1% порівняно із зростанням на 7,2% у попередньому місяці.

Ця ознака стабілізації цін у найбільшій економіці єврозони буде приємною новиною для чиновників Європейського центрального банку, навіть якщо вони вже значною мірою віддані черговому підвищенню процентної ставки у четвер.

Проте у вівторок у центрі уваги буде центральний банк США, оскільки він розпочне свою дводенну політику пізніше на сесії.

Очікується, що ФРС призупинить свій річний цикл посилення, оскільки офіційні особи оцінюють вплив підвищення процентних ставок до 16-річного максимуму, але публікація останніх даних щодо споживчої інфляції в США може змінити очікування.

Очікується, що травневий випуск індексу споживчих цін покаже зростання на 4,1% за рік та 0,2% за місяць порівняно з 4,9% та 0,4% відповідно у квітні. Очікується, що базові ціни, що виключають продукти харчування та енергоносії, зростуть на 5,3% на рік та на 0,4% на місяць.

У корпоративних новинах технологічний сектор був у центрі уваги у вівторок після повідомлення про те, що виробник чіпів Intel веде переговори з SoftBank про те, щоб стати якірним інвестором у первинному публічному розміщенні підрозділу Arm японського конгломерату.

Акції Embracer зросли на 4% після того, як шведська ігрова група оголосила про план реструктуризації для скорочення витрат, а акції Hexagon зросли на 4,5% після того, як шведська технологічна група оголосила про співпрацю з найдорожчою у світі фірмою з виробництва чіпів Nvidia .