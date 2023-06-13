Долар падає напередодні даних щодо інфляції в США та засідань Центробанків

Долар загалом знизився у вівторок, але торгувався у вузькому діапазоні, оскільки інвестори зберігали обережність напередодні ключових даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані сьогодні, коли Федеральна резервна система розпочне своє дводенне засідання з грошово-кредитної політики.

Очікується, що звіт Міністерства праці США про індекс споживчих цін покаже, що інфляція трохи знизилася у травні, що може дати ФРС можливість призупинити агресивний цикл підвищення ставок, коли вона оголосить про своє рішення щодо процентної ставки у середу.

Згідно з CME FedWatch Tool, наразі ринки оцінюють із ймовірністю 80%, що ФРС збереже ставки без змін на засіданні цього тижня.

Ці очікування підтримували оптимізм щодо ризику, утримуючи долар США поблизу багатотижневих мінімумів щодо чутливих до ризику доларів Австралії та Нової Зеландії.

Востаннє австралійський долар зріс на 0,04% до 0,6753 долара після досягнення місячного максимуму 0,6774 долара на попередній сесії.

Новозеландський долар стабілізувався на рівні 0,6123 долара, неподалік піку понеділка в 0,6153 долара, найвищого рівня з 24 травня.

"Якщо інфляція перевищить консенсус, то я думаю, що ринок може підвищити ймовірність підвищення ставки ФРС цього тижня", - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та сталої економіки Commonwealth Bank of Australia.

«(Але) я думаю, що ФРС, ймовірно, не збирається підвищувати... і вони звучатимуть трохи по-голубинному, і це знову підштовхне долар США до падіння».

Фунт стерлінгів зріс на 0,07% до 1,2520 долара після досягнення місячного піку в 1,2600 долара в понеділок через яструбині коментарі політиків Банку Англії, які заявили, що процентні ставки, можливо, зростатимуть далі, оскільки інфляція залишається твердою.

Євро додало 0,04% до 1,0760 долара, при цьому трейдери також зосередилися на рішенні Європейського центрального банку за процентною ставкою у четвер, після його політичного засідання.

"Підвищення ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів на засіданні з питань політики цього тижня вважається вирішеним правочином", - сказала Джейн Фоулі, голова відділу валютної стратегії Rabobank.

"Широко поширена думка, що ЄЦБ наближається до кінця свого циклу підвищення ставок, а це означає, що ринок намагатиметься оцінити не тільки те, наскільки високими будуть ставки, але і як довго вони залишатимуться на піку".

По відношенню до японської єни долар виріс на 0,02% до 139,63.

Індекс долара США трохи зріс до 103,59 після падіння до 103,24 у понеділок, найнижчого рівня з 23 травня.

Банк Японії (BOJ) повинен оголосити про рішення щодо грошово-кредитної політики у п'ятницю, коли, як очікується, він збереже свою ультра-блакитну позицію та налаштування контролю кривої прибутковості (YCC).

"Тепер ми очікуємо, що Банк Японії змінить свою політику YCC у липні, але, як і минулого разу, він може зробити цю зміну, не сигналізуючи заздалегідь", - сказав Чонг Хун Пак, голова відділу економічних досліджень Кореї та Японії в Standard Chartered Bank Корея.

«Центральний банк, швидше за все, продовжуватиме посилати голубині сигнали або не має наміру змінювати політику, поки не змінить напрямок».

В Азії центральний банк Китаю знизив семиденну ставку зворотного репо на 10 базисних пунктів до 1,90% з 2,00% у вівторок, що спричинило падіння юаня на офшорному ринку.