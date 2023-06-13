Золото виросло на кілька дюймів завдяки даним CPI та наближенню засідань центральних банків

Ціни на золото трохи зросли у вівторок, але залишалися у вузькому торговому діапазоні, оскільки трейдери принишкли напередодні ключових даних щодо інфляції в США, а також низки великих засідань центральних банків цього тижня.

Жовтий метал щосили намагався вирватися з торгового діапазону протягом останніх трьох тижнів на тлі неоднозначних сигналів про світову економіку та грошово-кредитну політику США.

В даний час увага зосереджена на даних щодо інфляції в США, які повинні бути опубліковані сьогодні, що, як очікується, значною мірою вплине на рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою пізніше цього тижня і може послужити сигналом для того, що золото вирветься зі свого торгового діапазону.

Спотове золото о 20:59 за східним часом (00:59 за Грінвічем) трохи зросло до 19657,88 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото виросли на 0,1% до 1971,75 доларів за унцію. Обидва інструменти торгувалися між 1930 і 2000 доларами за останні три тижні.

Ринки очікували на завершення дводенного засідання ФРС у середу, і більшість учасників схилялися до паузи в циклі підвищення ставок центральним банком.

Але враховуючи, що інфляція, як і раніше, перевищує річний цільовий показник ФРС у 2%, а ринок праці США залишається стійким, інвестори, як і раніше, побоюються будь-яких яструбових сюрпризів.

Рішення щодо відсоткових ставок від Банку Японії та Європейського центрального банку також мають бути прийняті цього тижня, причому останній має підвищитися, тоді як Банк Японії, як очікується, збереже свою ультрам'яку політику.

Підвищення відсоткових ставок зазвичай не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, оскільки жовтий метал стикається з новим тиском у міру посилення світових валютно-грошових умов.

Проте жовтий метал може знову зміцнитися, якщо ФРС просигналізує про паузу з огляду на те, що останніми тижнями зміцнення долара США було основним тягарем для золота.

Оскільки цього року економічне зростання в усьому світі також погіршиться, попит на золото може поновитись у другій половині 2023 року.

Інші дорогоцінні метали також обережно виросли у вівторок, але дотримувалися вузьких торгових діапазонів. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2%, а срібло додали 0,4%.

Серед промислових металів ціни на мідь поповзли вниз, оскільки вони щосили намагалися відзначити скільки-небудь значне відновлення з недавніх шестимісячних мінімумів.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% - до $3,7475 за фунт.

Червоний метал постраждав через побоювання, що попит погіршиться через погіршення світових економічних умов, в основному в США та Китаї.

У той час як китайський імпорт міді цього року залишався стабільним, аналітики Goldman Sachs нещодавно попередили, що мляве відновлення сектора нерухомості країни перешкоджатиме попиту на червоний метал.