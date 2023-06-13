S&P 500 та Nasdaq закрилися на найвищому рівні з квітня 2022 року

S&P 500 і Nasdaq виросли в понеділок до найвищих рівнів закриття з квітня 2022 року, тоді як Oracle досягла рекордно високого рівня перед квартальними результатами, а інвестори чекають даних щодо інфляції та рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки цього тижня.

Завдяки зростанню ринкових важкоатлетів Amazon, Apple та Tesla, S&P 500 відновився на 21% порівняно з мінімумами жовтня 2022 року. Деякі інвестори кажуть, що на Волл-стріт зараз розпал бугаєвого ринку.

«Чим далі в дзеркало заднього виду йдуть жовтневі мінімуми, тим впевненішими стають інвестори. Чи стали інвестори самозадоволенішими? Швидше за все, так, і це добрий знак», - сказав Джейк Долархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management у Талсі, штат Оклахома.

Акції Tesla зросли на 2,2% і наразі росли 12 торгових сесій поспіль, що є рекордом для виробника електромобілів.

Apple та Microsoft зросли приблизно на 1,5% кожна, при цьому з початку року акції двох технологічних компаній зросли на 41% та 38% відповідно.

S&P 500 піднявся на 0,93% і завершив сесію на позначці 4338,93 пунктів.

Nasdaq додав 1,53% до 13 461,92 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,56% до 34 066,33 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім зросли, на чолі з інформаційними технологіями, до 2,07%, за якими був приріст на 1,74% споживчих дискреційних.

Очікується, що індекс споживчих цін Міністерства праці США у вівторок покаже, що інфляція трохи знизилася у травні, а базові ціни, ймовірно, залишаться стабільними. Вівторок є першим днем дводенного засідання ФРС.

Згідно з CME Fedwatch Tool, трейдери вбачають 76-відсоткову ймовірність того, що центральний банк утримає ставки в діапазоні 5-5,25% у середу, тоді як ймовірність підвищення ставки у липні становить 71%.

«Є ймовірність того, що ФРС залишиться залежною від даних. Тому ми не обов'язково думаємо, що підвищення ставки у майбутньому виключено, але найближчим часом ми просто бачимо, що вони залишаться стабільними», - сказав Ділан Кремер, співавтор. головний інвестиційний директор Certuity

Зростання акцій мегакапіталів, вищі, ніж очікувалося. Квартальні доходи та надії на те, що ФРС, можливо, наближається до кінця свого циклу посилення грошово-кредитної політики, призвели до зростання індексів в останні тижні.

Останнім часом ралі розширилося за рахунок більш чутливих з економічного погляду секторів, таких як енергетика та промисловість, а також акцій компаній з малою капіталізацією, оскільки дані продовжують показувати стійкість економіки США, незважаючи на вищі процентні ставки.

Goldman Sachs у п'ятницю підвищив цільову ціну на кінець року для еталонного індексу S&P 500 з 4000 до 4500, пославшись на розширення ринкового ралі.

Індекс волатильності CBOE зріс приблизно до 14,8, найвищого рівня минулого вівторка.

Після дзвінка акції Oracle зросли на 3,5% після квартального звіту. На торговій сесії в понеділок він виріс на 7% до історичного максимуму після того, як J.P. Morgan збільшив цільову ціну.

Акції Nasdaq Inc впали майже на 12% після того, як оператор біржі заявив, що придбає компанію-розробника програмного забезпечення Adenza за 10,5 млрд доларів, що аналітики назвали дорогою ставкою.

Акції Biogen подорожчали на 1,5% після того, як група консультантів FDA США одноголосно підтримала ліки від хвороби Альцгеймера, Leqembi, що підвищило очікування на те, що традиційне схвалення лікування може не супроводжуватися серйозними новими попередженнями про безпеку.

Акції Broadcom Inc підскочили на 6,3% після того, як агентство Reuters повідомило, що виробник чіпів має отримати умовне схвалення антимонопольного законодавства ЄС на передбачуване придбання компанії VMware, яка займається хмарними обчисленнями, за 61 мільярд доларів. Це допомогло підняти напівпровідниковий індекс Філадельфії на 3,3%, внаслідок чого його відновлення у 2023 році перевищило 44%.

Випуски, що просуваються, перевищували кількість падаючих в S&P 500 у співвідношенні два до одного.

S&P 500 показав 24 нових максимуми та три нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 107 нових максимумів та 68 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,2 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.