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Грошова маса в Україні в травні зросла на 1,6%, база - на 3,1% - НБУ

22:42 12.06.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання у квітні на 2,4% у травні додала ще 1,6%, або 41,7 млрд грн і досягла 2 трлн 660,66 млрд грн, повідомив Нацбанк.

Згідно з даними на його сайті, зростання депозитів у п'ятому місяці цього року сповільнилося до 1,9% з 2,5% у квітні та було забезпечене повністю гривневими депозитами, які після зростання у квітні на 3,7% у травні збільшилися ще на 3,2%, або 41,4 млрд грн - до 1 трлн 328,9 млрд грн.

Водночас валютні депозити, які додали у квітні 0,2%, у травні скоротилися на 0,6 млрд грн - до 681,3 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Грошові кошти в обігу поза банками (M0) після зростання у квітні на 2,2%, у травні збільшилися на 0,7% - до 649,4 млрд грн, що відповідає рівню приблизно кінця січня цього року.

Зростання грошової бази (резервних коштів) після сповільнення у квітні до 0,3% у травні прискорилося одразу до 3,1%, або на 26,9 млрд грн, - до 893,5 млрд грн.

Така динаміка пов'язана з черговим етапом підвищення резервних вимог із 11 травня. Також несуттєво - на 5,4 млрд грн, до 45,6 млн грн - збільшилися і готівкові кошти в касах банків.

Вкладення в депозитні сертифікати, що зросли у квітні відразу на 21,4%, або на 75,6 млрд грн, у травні навіть трохи скоротилися (на 1,0 млрд грн) - до 427,4 млрд грн.

Обсяг кредитів після зниження у квітні на 1,0% у травні зменшився ще на 0,9%, або на 8,4 млрд грн, - до 937,8 млрд грн. При цьому гривневі кредити скоротилися лише на 0,3%, або на 2,1 млрд грн - до 692,3 млрд грн, тоді як валютні - на 2,5%, або на 6,3 млрд грн, до 245,5 млрд грн.

Загалом за п'ять місяців цього року грошова маса збільшилася на 6,4%, база - на 12,7%, тоді як грошові кошти в обігу поза банками скоротилися на 2,5%.

Депозити зросли на 9,6%, зокрема гривневі - на 10,4%, валютні - на 8,1%, тоді як кредити скоротилися на 5,2%, зокрема гривневі - на 4,4%, валютні - на 7,6%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні у 2022 році після зростання на 12% у 2021 році збільшилася ще на 21%, або на 435,2 млрд грн.

Депозити за минулий рік зросли на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, зокрема гривневі - на 19,1%, або на 193,9 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 33,1%, або на 156,9 млрд грн.

Грошова база у 2022 році збільшилася на 19,6% порівняно з 11,2% роком раніше. Водночас грошові кошти в обігу поза банками за рік збільшилися на 14,6%, або на 85,1 млрд грн.

Обсяг кредитів у 2022 році знизився на 3,8%, або на 39,1 млрд грн. Водночас гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн, тоді як валютні - на 25,7 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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