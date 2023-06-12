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Продаж 3-місячних депосертифікатів на 10-му аукціоні знизився до 6,5 млрд грн, сумарно сягнувши 131,8 млрд грн
16:56 12.06.2023 |
Національний банк України (НБУ) на десятому аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних у п'ятницю, 9 червня, продав їх на 6,46 млрд грн порівняно з 8,70 млрд грн тижнем раніше.
Як повідомляється на сайті НБУ, кількість покупців залишилася незмінною - 37.
НБУ зазначив, що у п'ятницю обсяг продажу ДС овернайт становив 302,34 млрд грн порівняно з 309,08 млрд грн тижнем раніше. В інші дні минулого тижня Нацбанк розміщував їх на суму 295,8-309,6 млрд грн.
Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на строк три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.
Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які перебували в цих фінустановах на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні й більше.
Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб строком від 93 днів після 4 квітня.
Банки можуть подавати заявки на придбання тримісячних ДС і в НБУ, і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує тримісячні ДС щоп'ятниці.
За 10 аукціонів обсяг розміщення тримісячних депозитних сертифікатів сягнув 131,8 млрд грн, з яких 51,14 млрд грн - на дебютному аукціоні. Найбільша кількість банків - 45 - також була на дебютному аукціоні.
В інфляційному звіті НБУ уточнив, що станом на 4 квітня строкових вкладів у нацвалюті на термін від трьох місяців було на суму, еквівалентну 154,5 млрд грн, або 26,9% усіх вкладів, на термін до трьох місяців - на 40,4 млрд грн, або 7%, тоді як 378,4 млрд грн, або 66%, припадало на вклади на вимогу.
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