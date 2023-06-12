Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ф'ючерси на європейські акції зростають; рішення центрального банку вважаються ключовими

10:51 12.06.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки зросли у понеділок на початку тижня, коли домінувала серія ключових засідань центральних банків у США, Азії та Європі.

О 03:25 за східним часом (07:25 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,5% вище, CAC 40 у Франції - на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,5% вище.

Європейські акції нервово зросли у понеділок, оскільки цього тижня інвестори зосередили увагу на грошово-кредитних рішеннях трьох основних центральних банків - Федеральної резервної системи, Європейського центрального банку та Банку Японії - з огляду на те, що очікується мало важливих звітів про прибутки та збитки чи економічні дані.

Першим виступить ФРС, її дводенне засідання завершиться у середу.

Загалом очікується, що центральний банк США призупинить річний цикл посилення, оскільки офіційні особи оцінюють вплив підвищення процентних ставок до 16-річного максимуму, але дані щодо споживчої інфляції, які мають бути опубліковані у вівторок, все ще можуть стати сюрпризом.

Зрештою, і Резервний банк Австралії, і Банк Канади шокували ринки підвищенням процентних ставок минулого тижня.

Навпаки, щодо інших рішень центрального банку більшої визначеності. ЄЦБ дав зрозуміти, що в четвер настане чергове підвищення ставок, тоді як очікується, що Банк Японії наприкінці тижня дотримуватиметься своєї надм'якої грошово-кредитної політики.

Що стосується корпоративних новин, акції UBS зросли на 0,8% після того, як кредитор оголосив у понеділок, що він офіційно завершив поглинання постраждалого конкурента Credit Suisse, створивши гігантський швейцарський банк з балансом у 1,6 трильйона доларів та потужнішими в управлінні активами.

Акції Novartis зросли на 1,4% після того, як швейцарський фармацевтичний гігант оголосив у понеділок про плани придбати американську Chinook Therapeutics за 3,2 мільярда доларів авансом.

Акції Novo Nordisk зросли на 0,7% після того, як датський виробник ліків оголосив про плани інвестувати понад 2 мільярди доларів у розширення виробництва у Данії.

BioNTech також буде в центрі уваги, оскільки в Німеччині має розпочатися судова справа, в якій жінка заявляє про шкідливі побічні ефекти вакцини від COVID-19, розробленої біотехнологією, - судовий процес, який може мати широкомасштабні наслідки.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7696  0,05 0,15 37,2900  0,05 0,14
EUR 39,6246  0,03 0,07 40,4196  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес