Ф'ючерси на європейські акції зростають; рішення центрального банку вважаються ключовими

Європейські фондові ринки зросли у понеділок на початку тижня, коли домінувала серія ключових засідань центральних банків у США, Азії та Європі.

О 03:25 за східним часом (07:25 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,5% вище, CAC 40 у Франції - на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,5% вище.

Європейські акції нервово зросли у понеділок, оскільки цього тижня інвестори зосередили увагу на грошово-кредитних рішеннях трьох основних центральних банків - Федеральної резервної системи, Європейського центрального банку та Банку Японії - з огляду на те, що очікується мало важливих звітів про прибутки та збитки чи економічні дані.

Першим виступить ФРС, її дводенне засідання завершиться у середу.

Загалом очікується, що центральний банк США призупинить річний цикл посилення, оскільки офіційні особи оцінюють вплив підвищення процентних ставок до 16-річного максимуму, але дані щодо споживчої інфляції, які мають бути опубліковані у вівторок, все ще можуть стати сюрпризом.

Зрештою, і Резервний банк Австралії, і Банк Канади шокували ринки підвищенням процентних ставок минулого тижня.

Навпаки, щодо інших рішень центрального банку більшої визначеності. ЄЦБ дав зрозуміти, що в четвер настане чергове підвищення ставок, тоді як очікується, що Банк Японії наприкінці тижня дотримуватиметься своєї надм'якої грошово-кредитної політики.

Що стосується корпоративних новин, акції UBS зросли на 0,8% після того, як кредитор оголосив у понеділок, що він офіційно завершив поглинання постраждалого конкурента Credit Suisse, створивши гігантський швейцарський банк з балансом у 1,6 трильйона доларів та потужнішими в управлінні активами.

Акції Novartis зросли на 1,4% після того, як швейцарський фармацевтичний гігант оголосив у понеділок про плани придбати американську Chinook Therapeutics за 3,2 мільярда доларів авансом.

Акції Novo Nordisk зросли на 0,7% після того, як датський виробник ліків оголосив про плани інвестувати понад 2 мільярди доларів у розширення виробництва у Данії.

BioNTech також буде в центрі уваги, оскільки в Німеччині має розпочатися судова справа, в якій жінка заявляє про шкідливі побічні ефекти вакцини від COVID-19, розробленої біотехнологією, - судовий процес, який може мати широкомасштабні наслідки.