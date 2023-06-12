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АНАЛІТИКА

Азіатські акції не змінилися на тлі занепокоєння стосовно ФРС, проте Nikkei зростає на прогнозах голубиної політики Банку Японії

08:06 12.06.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій у понеділок практично не рухалися через невизначеність напередодні засідання Федеральної резервної системи цього тижня, хоча японські акції, що зростають, продовжили своє ралі, слідуючи за «голубиним» прогнозом Банку Японії.

Японські Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,7% кожен, вагаючись трохи нижче 33-річного піку, оскільки в повідомленнях ЗМІ йшлося про те, що Банк Японії залишить свою ультрам'яку політику без змін наприкінці цього тижня.

Дані у понеділок показали, що оптова інфляція ще більше знизилася протягом травня, що послабило тиск на Банк Японії щодо посилення політики. Ця інформація надійшла після того, як дані щодо інфляції в Токіо вказали на зниження споживчої інфляції в країні, створивши більш сприятливі умови для економічної активності.

Але японські акції протягом дня були винятком, причому більшість інших азіатських ринків продемонстрували зниження, оскільки інвестори принишкли напередодні нових сигналів щодо грошово-кредитної політики США.

Хоча очікується, що Федеральна резервна система призупинить цикл підвищення ставок після завершення дводенного засідання у середу, ринки залишаються у напрузі через будь-які потенційно бугаєві сигнали від центрального банку.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,5%, тоді як індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 на початку торгів не змінилися. Ринки чекали на дані споживчої інфляції в Індії, які повинні бути опубліковані сьогодні після того, як Резервний банк минулого тижня залишив процентні ставки на попередньому рівні.

У центрі уваги також будуть дані щодо споживчої інфляції в США, які мають бути опубліковані у вівторок, що, ймовірно, вплине на рішення ФРС.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,1% та 0,3% відповідно, продовжуючи втрати попереднього тижня, оскільки трейдери продовжували сумніватися у масштабах відновлення економіки країни цього року.

Гонконгський індекс Hang Seng також втратив 0,5%.

Акції великих компаній у сфері нерухомості показали найгірші результати серед китайських індексів після того, як інвестиційний банк Goldman Sachs відзначив тривале уповільнення зростання в цьому секторі, а також те, що невеликі міста та приватні гравці постраждають від кволого розвитку та нестачі фінансування.

Але більші втрати китайських акцій були дещо обмежені зростанням очікувань того, що уряд вживе додаткових заходів стимулювання для підтримки економіки.

Декілька державних китайських банків почали знижувати відсоткові ставки за депозитами в юанях з минулого тижня, що може передбачати ширше зниження з боку Народного банку Китаю.
За матеріалами: investing.com
 

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