Долар стабільний, в очікуванні на паузу в діях ФРС те перебігу засідань центробанків

Долар утримав свої позиції в понеділок, але все ще був близький до багатотижневих мінімумів по відношенню до деяких з основних валют, оскільки трейдери були напоготові напередодні засідань центральних банків цього тижня, в тому числі засідання Федеральної резервної системи, на якому буде оголошено рішення за ставками.

Валюта США на початку торгів в Азії була зафіксована близько місячного мінімуму по відношенню до британського фунта та австралійського долара на рівні 1,25805 і 0,6745 долара відповідно, хоча рух був стриманим, оскільки більшість Австралії було закрито на свята.

Засідання з питань політики ФРС, Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Японії (BOJ) зададуть тон на тиждень, оскільки ринки шукають підказки від політиків щодо майбутньої траєкторії відсоткових ставок.

«З огляду на майбутні ризики, ринкова активність сьогодні, ймовірно, буде відносно стриманою», - сказав Елвін Тан, голова відділу азіатської валютної стратегії в RBC Capital Markets.

Грошові ринки схиляються до паузи після того, як ФРС оголосить про своє рішення щодо процентної ставки в середу, згідно CME FedWatch Tool. Очікування призвели до зростання Волл-стріт до 13-місячного максимуму в п'ятницю, оскільки ставлення до ризику покращилося.

Індекс долара США минулого тижня втратив майже 0,5%, що стало його найгіршим тижневим падінням із середини квітня, і востаннє був трохи вищим на рівні 103,58.

І навпаки, явна більшість економістів, опитаних агентством Reuters, очікує, що ЄЦБ підвищить ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів цього тижня та ще раз у липні, перш ніж зробити паузу до кінця року, оскільки інфляція залишається тривкою.

Євро подешевшав на 0,02% до 1,0744 долара на ранніх азіатських торгах після зростання на 0,4% минулого тижня, свого першого тижневого зростання приблизно за місяць.

«Окрім рішень, які центральні банки приймуть на цих засіданнях, особливий інтерес представлятиме їхнє подальше керівництво», - написали економісти ANZ у замітці.

«Центральні банки агресивно підвищували ставки протягом останніх 12-15 місяців, і, враховуючи відстрочені ефекти, з якими грошово-кредитна політика впливає на попит, чи зроблять центральні банки перепочинок, наслідуючи приклад РБНЗ?»

Резервний банк Нової Зеландії минулого місяця дав зрозуміти, що він закінчив посилення після підвищення ставок до найвищого рівня за більш ніж 14 років до рівня 5,5%, завершивши свій найагресивніший цикл підвищення з 1999 року. Це призвело до падіння новозеландського долара на 2,7% у травні.

Валюта-антипод востаннє впала на 0,07% до 0,6126 долара, хоча й не надто сильно від більш ніж двотижневого максимуму 0,6138 долара, досягнутого в п'ятницю.

Японська єна стабілізувалася на рівні 139,35 за долар США.

Очікується, що Банк Японії збереже свою надм'яку грошово-кредитну політику на цьому тижні та прогноз помірного відновлення економіки, оскільки високі корпоративні витрати та витрати домашніх господарств пом'якшують удар від уповільнення попиту за кордоном, повідомили джерела Reuters.

"Ми змінюємо наш заклик Банку Японії не переглядати YCC на засіданні цього тижня", - сказав Джин Кензакі з Societe Generale, маючи на увазі суперечливу політику центрального банку щодо контролю над кривою прибутковості.

«Однак ми, як і раніше, думаємо, що Банк Японії може розширити діапазон на своєму липневому засіданні».

Дані, опубліковані в понеділок, показали, що оптова інфляція в Японії сповільнилася п'ятий місяць поспіль у травні через падіння цін на паливо та сировинні товари, що є ознакою зниження цінового тиску, що спричинило зростання споживчої інфляції.