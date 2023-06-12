Золото падає напередодні даних щодо індексу споживчих цін та засідання ФРС

Ціни на золото трохи знизилися в понеділок, залишаючись у вузькому торговому діапазоні, що спостерігався протягом останніх трьох тижнів, оскільки ринки стали обережні напередодні прийдешніх даних споживчої інфляції в США та засідання Федеральної резервної системи.

Минулого тижня жовтий метал отримав деяку підтримку, оскільки деякі дані про кволий ринок праці посилили очікування того, що ФРС пропустить підвищення ставки після завершення дводенного засідання у середу.

Очікується, що дані щодо інфляції, які мають бути опубліковані у вівторок, також вплинуть на рішення ФРС з огляду на те, що основною метою центрального банку в цьому циклі підвищення ставок було зниження інфляції. Хоча інфляція значно нижча майже 40-річного максимуму, що спостерігався до 2022 року, вона, як і раніше, вища за цільовий показник ФРС у 2% на рік.

Спотове золото о 20:44 за східним часом (00:44 за Грінвічем) трохи впало до 1958,94 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1973,30 доларів за унцію.

Ціни на золото трималися в торговому діапазоні від 1930 до 2000 доларів за унцію протягом останніх трьох тижнів, при цьому невизначеність щодо економіки та грошово-кредитної політики не дає жодних ознак прориву.

Золото виграє від будь-якої потенційної паузи з боку ФРС і очікується, що попит на безпечний притулок зросте в міру погіршення світових економічних умов цього року. Але з огляду на те, що відсоткові ставки в США, ймовірно, залишатимуться високими протягом тривалого часу, потенціал зростання жовтого металу може бути обмежений, оскільки дохідність боргу видається привабливішою.

Зростання відсоткових ставок вплинуло на ціни на золото до 2022 року, оскільки ФРС вжила найагресивніших заходів посилення грошово-кредитної політики з часів фінансової кризи 2008 року. Але перспектива паузи 2023 року досі підтримувала оптимістичний погляд на золото цього року.

Інші дорогоцінні метали також знизилися у понеділок: ф'ючерси на платину впали на 0,1%, а срібло втратило 0,4%.

З іншого боку, ціни на мідь трохи зросли у понеділок, відновивши деякі нещодавні втрати, оскільки трейдери чекали на нові сигнали від великого імпортера сировинних товарів Китаю.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% - до $3,7707 за фунт.

Очікується, що Китай, найбільший у світі імпортер міді, вживе додаткових заходів стимулювання у червні, при цьому ринки готуються до потенційного зниження процентної ставки Народним банком, оскільки відновлення економіки в країні вичерпується.

Низка слабких економічних даних Китаю підштовхнула ціни на мідь до шестимісячних мінімумів у травні, при цьому червоний метал все ще намагається відновитися.