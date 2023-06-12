Акції США закрилися трохи вище на злеті Tesla

S&P 500 закрився у плюсі в п'ятницю, але поза сесійними максимумами, оскільки ралі Tesla не змогло активізувати ширший ринок напередодні засідання Федеральної резервної системи з політики та даних щодо інфляції.

Акції Tesla Inc зросли на 4,06%, завершивши свою найдовшу серію перемог із січня 2021 року після того, як General Motors Co погодилася використовувати мережу Supercharger компанії. Акції GM зросли на 1,06%.

Базовий індекс S&P 500 зріс на 20% у четвер порівняно з мінімумом 12 жовтня, віщуючи початок нового бичачого ринку, як це визначено деякими учасниками ринку.

"Можливо, це найненависніший бугаєвий ринок в історії бугаєвих ринків", - сказав Тім Холланд, директор з інвестицій інвестиційної платформи Orion OCIO.

«Настрій був страшенно пригніченим наприкінці року і, як і раніше, залишається ведмежим».

S&P 500 додав 4,93 пункту, або 0,11%, до 4298,86, в результаті чого зростання цього тижня склало 0,38%, а виграшна серія збільшилася до чотирьох тижнів, що є найтривалішим періодом з липня по серпень 2022 року. Nasdaq Composite продемонстрував зростання сьомий тиждень поспіль, додавши 20,62 пункту, або 0,16%, до 13 259,14 пунктів за день і 0,13% за тиждень. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 43,17 пунктів, або 0,13%, до 33 876,78 пунктів, збільшившись за тиждень на 0,33%.

Акцій мегакапіталів зростають - вищі, ніж очікувалося, звіти про доходи і очікування того, що ФРС наближається до кінця свого циклу підвищення ставок, підтримали Волл-Стріт цього року, незважаючи на побоювання з приводу рецесії, що насувається, і жорсткої інфляції.

Акції технологічних компаній, включаючи Apple Inc, Advanced Micro Devices та Nvidia Corp, зросли на 0,22-3,20% після падіння на початку тижня.

Трейдери вбачають 72-відсоткову ймовірність того, що центральний банк США збереже відсоткові ставки у поточному діапазоні 5-5,25% на засіданні з питань політики 13-14 червня, згідно з інструментом Fedwatch CMEGroup.

"Загальний тон ринку заснований на ідеї про те, що ФРС призупинить зростання", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments. «Після того, як він припиниться, ширший ринок почне зростати і, можливо, наздожене акції технологічних компаній із великою капіталізацією, які досі лідирували».

Дані за споживчими цінами у вівторок допоможуть сформувати очікування щодо подальших дій ФРС, оскільки трейдери вже оцінюють 50-відсоткову можливість ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів у липні.

Індекс волатильності CBOE, широко відомий як індикатор страху Уолл-стріт, опустився до найнижчого рівня з лютого 2020 року, перш ніж трохи відновитися.

Акції Target Corp подешевшали на 3,26% після того, як Citi знизив рейтинг великого рітейлера до «нейтрального», заявивши, що цього року продаж може впасти ще більше через економічні проблеми.

Акції Adobe Inc зросли на 3,41% після того, як Wells Fargo підвищив їхній рейтинг до «надлишкового», заявивши, що виробник програмного забезпечення Photoshop готовий отримати вигоду з буму ШІ.

Netflix Inc додав 2,60% після повідомлення про те, що підписки потокового гіганта підскочили після його жорстких заходів щодо спільного використання паролів.

Випусків, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,49 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,84 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів та п'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 84 нових максимуми та 53 нових мінімуми.