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Чистий продаж НБУ впав цього тижня до $277,6 млн
23:51 09.06.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) після трьох тижнів збільшення цього тижня впав - до $277,6 млн з $457,0 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, із 5 до 9 червня 2023 року купівля ним валюти зросла з $11,9 млн до $15,1 млн, тоді як продаж скоротився до $292,7 млн із $469,0 млн.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще приблизно на 0,10 грн - до 37,15 грн/$1.
Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $146,0 млн, тоді як продав $11 млрд 40,3 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в травні збільшився до $1,93 млрд порівняно з $1,37 млрд у лютому і $1,67 млрд у березні.
Однак у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за травень на 4%, або на $1,358 млрд - до $37 млрд 311,3 млн.
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