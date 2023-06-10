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Банки за завданням НБУ прорахують свої бізнес-моделі з урахуванням невеликої девальвації гривні за консенсус-прогнозом
23:48 09.06.2023 |
Нацбанк України в рамках оцінки банків (SREP) очікує від них до 1 грудня 2023 року подачі бізнес-моделей станом на початок 2022-го, 2023-го, 2024-го і 2025 років, які побудовані на викладеному на початку травня в інфляційному звіті макропрогнозі та консенсус-прогнозі курсу гривні.
Згідно з листом НБУ від 7 червня, зокрема, на кінець цього року курс гривні за консенсус-прогнозом Focus Economics оцінюється на рівні 41,2 грн/$1, тоді як на кінець наступного - 41,9 грн/$1.
Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", це дані травневого консенсус-прогнозу, тоді як у свіжішому за червень, який вийшов днями, оцінки трохи інші - відповідно 40,9 грн/$1 і 42,0 грн/$1.
Як повідомлялося, офіційний курс гривні з кінця липня минулого року становить 36,6 грн/$1.
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