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«Шахраї. Скамери. Схеми Понці» – очільник американського регулятора SEC Гері Генслер висловив власне ставлення до криптоіндустрії

22:29 09.06.2023 |

Фінанси

 

Глава американського регулятора SEC Гері Генслер вже багато разів публічно висловлював зневагу до криптоіндустрії та галасу навколо неї. Виступаючи віддалено на конференції Piper Sandler Global Exchange та FinTech у Нью-Йорку, Генслер заявив, що більшість криптотокенів за фактом є цінними паперами та підпадають під компетенцію SEC.

За його словами, нинішнє криптобожевілля нагадує те, що було у 1920-х роках, до ухвалення федеральних законів про цінні папери:

«Хакстери. Шахраї. Скамери. Схеми Понці. Масові черги до суду у справах про банкрутство».

Біржі, які розміщують токени, повинні зареєструватися у регулятора:

«Ринки криптовалютних цінних паперів не повинні підривати заслужену довіру громадськості до ринків капіталу. Криптовалютні ринки не повинні завдавати шкоди інвесторам».

Під час конференції Генслер відповів представникам криптоіндустрії, які вважають, що SEC не визначила, що є цінними паперами, а що ні:

«Коли учасники ринку криптоактивів у Twitter або на телебаченні кажуть, що їм не вистачало «справедливого повідомлення» про те, що їхня поведінка може бути незаконною, не вірте цьому. Вони прийняли виважене економічне рішення взяти на себе ризик як вартість ведення бізнесу».

Днями SEC подала позови проти криптовалютних бірж Coinbase та Binance. Комісія з цінних паперів та бірж серед іншого стверджує, що обидві компанії фактично незаконно торгували цінними паперами, не зареєструвавши свою діяльність у регулювальному органі. З таким ставленням голови комісії цим та іншим учасникам крипторинка явно не слід чекати на прихильність.


«Шахраї. Скамери. Схеми Понці» – очільник американського регулятора SEC Гері Генслер висловив власне ставлення до криптоіндустрії
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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