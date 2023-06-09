Долар стабільний до євро і фунта, турецька ліра оновила рекордний мінімум

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється в парі з єною.

Курс турецької ліри впав до рекордного мінімуму, незважаючи на новину про призначення новим керівником Центробанку країни Хафізе Гає Еркан.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0779 порівняно з $1,0785 на закриття попередньої сесії.

Статдані Мінпраці США, оприлюднені напередодні, показали зростання кількості заявок на допомогу з безробіття в країні до максимального рівня з жовтня 2021 року. Це підвищило впевненість трейдерів у тому, що американський ЦБ зробить паузу в циклі підйому ставки в червні, зазначає Market Watch.

Федрезерв проводить чергове засідання 13-14 червня. У день початку дводенного засідання міністерство праці США оприлюднить дані про динаміку інфляції в країні за травень, які можуть вплинути на рішення ЦБ.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) проведе засідання 15 червня. Трейдери очікують, що європейський регулятор підвищить ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) на майбутньому засіданні. Ринок також очікає їхнього підйому на таку саму величину і в липні, незважаючи на те, що посилення грошово-кредитної політики вже призвело до рецесії в єврозоні.

Курс фунта на торгах у п'ятницю становить $1,2562 порівняно з $1,2560 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася до 139,43 єни проти 138,92 єни на закриття ринку в четвер.

Юань дешевшає в п'ятницю після публікації статданих, які засвідчили менш істотне, ніж очікувалося, посилення інфляції в країні. Трейдери очікують від китайської влади нових заходів стимулювання економічної активності, зокрема, пом'якшення грошово-кредитної політики Народним банком Китаю.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1299 юаня проти 7,1123 юаня напередодні.

Курс американської валюти в парі з лірою піднявся до 23,4041 ліри проти 23,1231 ліри на закриття попередніх торгів.

Рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про призначення на цю посаду Еркан, яка раніше обіймала керівні посади в Goldman Sachs і в First Republic Bank, було сприйнято інвесторами як сигнал про те, що він готовий відмовитися від попереднього курсу грошово-кредитної політики, який спровокував різке зростання споживчих цін і обвал ліри до рекордного мінімуму.

Протягом сесії курс ліри опускався до рекордного мінімуму - 23,5418 ліри/$1.

